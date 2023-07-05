دعوة من العشائر العربية لتوحيد الجهود لإيقاف الهجمات التركية

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها على شمال وشرق سوريا، مرتكبةً المجازر بحق أبناء المنطقة، وسط استمرار الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إزاء نهج الإبادة الذي تتبعه دولة الاحتلال التركي تجاه أهالي المنطقة.

شيخ عشيرة البو عساف في الرقة حمد القراجة أوضح لوكالتنا: "أنّ لتركيا أطماعاً في المنطقة وهي تحلم بإعادة الإمبراطورية العثمانية، وتحاول اغتصاب الأراضي السورية".

وأكد حمد القراجة أن: "تركيا احتلت المنطقة لمدة 400عام، وهي دولة معادية للمنطقة، ونحن شيوخ ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا، سنواجه هذا العداء بالحزم وسندافع عن المنطقة".

وانتقد حمد القراجة القوى الدولية على استمرار صمتها تجاه الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وأضاف: "لنا أخوة من عشائرنا، سواء في الجانب التركي أو في الأراضي السورية المحتلة وهم أهلنا. على عشائرنا في سوريا وتركيا أن تكون يداً واحدة ضد دولة الاحتلال التركي وعلينا أن ندافع معاً عن أراضينا وأهلنا".

بدوره، قال شيخ عشيرة العلي رمضان الرحال: "نحن شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، ندين ونستنكر الهجمات التركية على مناطقنا وسنستمر بالمقاومة في وجه المحتل التركي".

رسالة

وتوجه رمضان الرحال برسالة للعشائر السوري وقال: "نوجّه رسالة من شيوخ العشائر في سوريا عامة وشمال شرق سوريا خاصة، وإلى الجيش التركي والقوات التركية؛ كفاكم قتلاً للشعب السوري كفاكم سفكاً لدماء السوريين".

وخاطب الرحال دولة الاحتلال التركي بالقول: "نحن شيوخ ووجهاء العشائر، نخاطب الجيش التركي والقوات التركية بأنه يجب عليكم التحلي بالأخلاق الإنسانية والأعراف الدولية ووقف قتل الناس العزل".

وأوضح الرحال: "الشعب الذي يعيش على هذا التراب هو الشعب السوري، وعندما أقول التراب السوري فهو من حدود العراق إلى حدود البحر الأبيض المتوسط، ومن حدود الأردن إلى حدود تركيا، وهو مقدس لدى كل سوري".

واختتم الرحال حديثه بالقول: "كلي ثقة بأن أهلنا ومشايخنا لا يرضون بالتفريط بذرّة تراب واحدة من التراب للاحتلال التركي وعلينا أن نقف صفاً واحداً في وجه المحتل التركي".

(خ)

ANHA