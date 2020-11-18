دعوة من الأمم المتحدة لجمع 131.6 مليون دولار استجاباً للازمة السورية في 2021

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداءً لطلب 131.6 مليون دولار أمريكي لتمويل أعماله المتعلقة بالاستجابة الإقليمية إزاء الأزمة السورية.

وأفاد صندوق الأمم المتحدة أن برنامج الاستجابة الإقليمية "يشمل عدّة لـ 11.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل سوريا، فضلاً عن نحو 5.6 مليون لاجئة ولاجئ في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وتشمل الدعوة أيضاً مطالبة بالتمويل العاجل من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة الناشئة عن فيروس كورونا، بحسب الصندوق الأممي.

وقال لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية، خلال بيان صادر اليوم: " مع اقتراب الأزمة السورية من عامها العاشر، يستمر الأشخاص في سوريا وعبر المجتمعات المضيفة في المنطقة في مواجهة تحديات تتعاظم حدتها بمرور الوقت." وأضاف: "في حين يبدو أن بعض المناطق في سوريا قد استقرت في السنوات الأخيرة، فالوضع لا يزال هشّاً في مناطق أخرى. فقد أدت الأزمة الاقتصادية المتدهورة بسرعة والتداعيات الأوسع للوباء إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، مما عرّض المزيد من الأرواح للخطر."

(س ر)