دعوة لتقوية المنظومة العسكرية والدفاعية في المنطقة

نظم مجلس ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو بالتنسيق مع مؤتمر ستار مسيرة لدعم مقاومة حفتانين والتنديد بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وممارسات الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة.

انطلقت الحشود المشاركة في المسيرة من دوار الترافيك وسط الناحية، صوب الشارع العام، وعبّرت عبر الشعارات عن دعمها ومساندتها للمقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي في وجه العدوان التركي الذي يحاول كسر إرادة شعوب كردستان عبر هجماته الهمجية، كما عبّرت عن استنكارها للهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على منطقة حفتانين ومناطق شمال وشرق سوريا.

ودعت الحشود المشاركة أيضًا إلى تصعيد المقاومة في وجه العدوان التركي، مؤكدة أن المقاومة هي الخيار الوحيد لردع الهجمات التركية.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام قوات سوريا الديمقراطية ولافتات كتب عليها "بروح مقاومة 14 تموز سنهزم الخيانة والاحتلال".

وتوقفت الحشود في الشارع، وهناك تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار نزهة سيف الدين، حيث استنكرت العدوان التركي على أراضي باشور كردستان، وخاصةً منطقة حفتانين التي تتعرض للقصف بشكل يومي منذ 16 حزيران، ونوهت إلى أن تركيا تحاول احتلال المزيد من جغرافية كردستان، وسط صمت دولي وإقليمي.

ودعت نزهة سيف الدين الشعب الكردي وشعوب كردستان إلى الانتفاضة في وجه العدوان التركي وقالت: "نناشد جميع الشعب الكردي في أجزائه الأربعة بعدم الخضوع لسياسات الدولة التركية، وأن يرصوا صفوفهم لصد الهجمات التركية".

وأكدت نزهة سيف الدين أن شعب المنطقة مستمر في نضاله ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، ودعت كافة الشبان والشابات للانخراط في القوى العسكرية والأمنية وتقوية المنظومة الدفاعية في المنطقة.

(ك إ/أ ب)

ANHA