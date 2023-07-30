دعوة لرص الصفوف في وجه مخططات الاحتلال التركي

توافد اليوم، المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية، إلى خيمة الشهيدات "حسينة موسى محمد (آفاشين حسكة)، وهبة عبد القادر بكر (هبة حسكة)، وبيريفان عبد الخلف (بيريفان حسكة)، وأمينة نبو سليمان (دلار كوباني)"، لتقديم واجب العزاء لذويهن.

واستشهدت المقاتلات الـ 4 وفق بيان لوحدات حماية المرأة YPJ، في 27 تموز الجاري، إثر حادثة تعرضن لها، وهن يؤدين مهامهن العسكرية في مدينة الحسكة.

فيما استشهدت المواطنة، وعد الخلوف، في 27 تموز الجاري، أثناء استهداف الاحتلال التركي لسيارتين على طريق بلدة تل معروف في مقاطعة قامشلو.

بدأت مراسم تأدية واجب العزاء، التي نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في المدينة، بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتخللها إلقاء عضوة مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، روجدا أحمد، كلمة أشارت فيها إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء في سبيل تحقيق الأمن لشمال وشرق سوريا.

وبيّنت روجدا أحمد، أن انضمام الشهيدة حسينة لثورة روج آفا فتحت الطريق للكثير من النساء في الانضمام إلى وحدات حماية المرأة، إضافة إلى عملهن في المؤسسات المدنية.

وأكدت روجدا، أن عوائل الشهيدات الخمسة من العوائل الوطنية التي قدمت الكثير لحماية مكتسبات ثورة روج آفا.

من جانبها، لفتت القيادية في المجلس العسكري في الحسكة، ستيرك جودي، إلى أهمية تضحيات الشعب في شمال وشرق سوريا "الشهيدات الخمسة ضحين بأرواحهن في سبيل مكونات شمال وشرق سوريا".

وطالبت ستيرك جودي من مكونات المنطقة بزيادة رص الصفوف، والوقوف في وجه مخططات دولة الاحتلال التركي. معاهدة بالسير على خطى الشهيدات حتى تحرير كافة الأراضي السورية المحتلة.

وانتهت مراسم تأدية واجب العزاء، بقراءة وثائق الشهيدات الـ 5، وتسليمها لذويهن.

(ه إ /م ح)

ANHA