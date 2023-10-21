دعوة للتكاتف بوجه هجمات الإبادة التركية

يواصل جيش الاحتلال التركي عبر الطائرات المسيّرة والحربية شنّ هجمات على شمال وشرق سوريا، مستهدفاً بشكل ممنهج المرافق الحيوية ومصادر الطاقة وآبار النفط والأهالي.

في هذا الصدد، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين والشهباء، ملك الحسين: "مرت الذكرى الرابعة لاحتلال دولة الاحتلال التركي كري سبي وسري كانيه ولا زالت ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعب المنطقة من خطف وسرقة وتغيير ديمغرافي، في انتهاك صارخ لكافة القيم الإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية".

وأوضحت ملك الحسين: "يهدف الاحتلال التركي من استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية وكل سبل العيش ومقومات الحياة إلى تهجير سكان المنطقة؛ لاستكمال مخططه الذي بدأه في عفرين وسري كانيه وكري سبي".

وأكدت ملك الحسين أن: "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي على مرأى ومسمع القوى الدولية، جرائم إبادة عرقية، لذا يجب على القوى الدولية الابتعاد عن الازدواجية في التعامل معه، وأن يكون لها موقف صريح وواضح وشفاف حيال هجماته".

وأشارت ملك الحسين إلى أن دولة الاحتلال التركي لا تحتاج إلى حجج لشن هجمات؛ لأنها مستمرة في هجماتها على شمال وشرق سوريا وكثفتها في الآونة الأخيرة، إذ استهدفت أكثر من مائة موقع خدمي ونفطي ومنشآت الطاقة.

ونوّهت ملك الحسين إلى أن: "هذه الجرائم تتعارض مع المواثيق الدولية واتفاقية جنيف التي تنص على عدم استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين، لذلك نحن نطالب القوى الدولية بالابتعاد عن الازدواجية في التعامل مع دولة الاحتلال التركي، واتخاذ مواقف جدية وواضحة ضد هذه الهجمات".

وشددت ملك الحسين على أن: "ليعلم العالم أجمع أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم جميع مكونات شمال وشرق سوريا، حاربت نيابة عن العالم والإنسانية جمعاء وقدّمت آلاف الشهداء في محاربة مرتزقة داعش".

ودعت ملك الحسين الأهالي إلى التكاتف والوحدة لمجابهة سياسة الإبادة واستخدام حق الدفاع المشروع في الدفاع عن المنطقة وتحرير المحتلة منها.

(ف)

ANHA