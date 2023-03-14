دعوة للتضامن مع طلبة روجهلات وإيران

أدلى، اليوم، مجلس طلبة جامعة روج آفا ببيانٍ لدعم طلبة روجهلات كردستان وإيران في انتفاضة (المرأة، الحياة، الحريّة)، أمام مبنى الجامعة في مدينة قامشلو، قرىء من قبل الناطقة باسم المجلس، سلوى عبود.

"بقيادة المرأة الشابة، خُلعت العباءات السوداء"

وأشار البيان إلى دور الطلبة البارز في انتفاضة (المرأة، الحياة، الحريّة)، وأكد: "وعلى وجه الخصوص، فإنّ دور الطالبات في القيادة يعدّ دوراً حاسماً. فبقيادة الشابات خلع المجتمع العباءات السوداء المقيّدة التي كانت تُحاك من قبل النظام الإيراني الذكوري لحظةً بلحظة، وهذا يخيف ما النظام الإيراني الذكوري الذي يسعى إلى الحفاظ على سلطته بالقوة".

وأشار الطلبة في بيانهم إلى اعتماد الدولة الإيرانيّة على عمليات الاعتقال، القتل والإعدام كطريقةٍ للحفاظ على نظامها، وتطرّقوا إلى تسميم الطالبات هناك، بالقول: "هذا ليس هدفاً عاديّاً أو عرضيّاً للنظام الإيراني بالتأكيد، فقد تعرّض طلبة 170 مدرسة في مدن روجهلات كسنة، ومهاباد، وعيلام، وكرماشان، وسقز، ومريوان وبوكان ومدارس إيران كطهران وقم وأصفهان وكرج وشيراز لهجمات الغازات الكيماويّة، وجرى تسميم أكثر من 7 آلاف طالب/ـة، منهم 4 على الأقل فقدوا حياتهم. ومن بين هؤلاء الطلبة أيضاً طلبة جامعيون، في حين أنّ معظمهم من طلبة المرحلتين الإعداديّة والثانويّة".

"لا يستطيع النظام إيقاف عاصفة الحريّة"

ولفت البيان إلى أنّ الطالبات قد كسرن حاجز الخوف ويطالبن الآن بإحداث تغيير ديمقراطي، وأوضح: "لكنّ النظام الإيراني لن يستطيع إيقاف عاصفة التغيير والحريّة بالهجمات والاضطهاد، فعاصفة الحريّة هذه ترتكز على حركة الشبيبة الثوريّة لعام 1968 والتي امتدّت اليوم إلى جميع الجبال والسهول والمدن في كردستان".

وأشار البيان إلى فلسفة (المرأة، الحياة، الحريّة) التي ابتكرها القائد عبد الله أوجلان والتي أصبحت اليوم شعاراً رئيساً للانتفاضة الشعبيّة، ولفت إلى أنّ ثورة روج آفا وروجهلات جعلتا من الشرق الأوسط مركزاً للشبيبة الثوريّة، وأنّ راية القيادة اليوم بيد شباب روجهلات وإيران.

وشدّد البيان على أنّ الشابات والطالبات في روجهلات وإيران لسن وحدهن، وأكد: "نحن كطلبة جامعة روج آفا نتضامن معهنّ وندعمهنّ بكافة الأشكال".

دعوة إلى التضامن

ودعا طلبة جامعة روج آفا جميع شباب وطلاب العالم الثائرين إلى التضامن مع طلبة روجهلات وإيران، بالقول: "ينبض قلب ثورة الحريّة اليوم في ورجهلات وإيران. دعونا ننشئ معاً شبكاتٍ للتضامن مع شبيبة وطلبة روجهلات وإيران ودعمهم. ستسقط الأنظمة الديكتاتوريّة والمهيمنة بعمليات الدعم الثوريّة".

(أ ب)

ANHA