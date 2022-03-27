دعوة للسوريين للاقتداء بالتعايش المشترك في شمال وشرق سوريا

للعلاقات الكردية العربية جذور تاريخية تعود لآلاف السنين، حيث دافعوا عن المنطقة معاً ضد جميع هجمات القوى الخارجية لتستمر تلك العلاقات إلى اليوم، في ثورة شمال وشرق سوريا بشكل خاص ازداد التلاحم واللحمة الوطنية بينهم، تجلت بتمسكهم وتكاتفهم مع باقي المكونات لحماية أرضهم، كما فعلوا في السابق لتعود الدماء الكردية والعربية إلى الاختلاط من جديد ولتنتعش العلاقات بشكل أقوى مع توسع رقعة انتشار فكر القائد أوجلان المتمثل في الأمة الديمقراطية.

ويرى أهالي المنطقة في لحمة المكونات سفينة النجاة في ظل الفوضى التي يشهدها العالم، وصراع قوى الهيمنة العالمية على السلطة على حساب الشعوب، لا سيما في الشرق الأوسط الرازحة تحت حكم وسلطات قوموية، واعتبارها القوى المثلى لمواجهة ما يحاك ضد شمال وشرق سوريا.

حيث أكد المواطن، محمد طاهر يونس من ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، لوكالتنا "أن اللحمة بين المكونات أنقذت المنطقة من حروب أهلية".

أضاف "منذ انتفاضة قامشلو عام 2004 هناك مؤامرات كبيرة تحاك ضد الشعب الكردي، إلا أنه بفكر القائد أوجلان وتكاتف جميع المكونات معه استطاع إحباط هذه المؤامرات والهجمات والفتنة".

أكد يونس أن اللحمة الوطنية والحياة التشاركية، في مختلف الصعد الاجتماعية والسياسية والعسكرية بشمال وشرق سوريا، تساعدان على حماية المكتسبات والوقوف في وجه الذين يحاولون ضرب هذه اللحمة وزرع الفتنة بين مكونات المنطقة وفي مقدمتهم حكومة دمشق.

من جهته، أشار المواطن، حج طاهر علي إلى "أن العلاقات الكردية العربية في شمال وشرق سوريا علاقات متينة، وأن تكاتف المكونات جنّب المنطقة الفتن والحروب".

وقال عن تجربة المنطقة، وما شهدته شمال وشرق سوريا في ظل الأزمة السورية: "في شمال وشرق سوريا اختلطت دماء العربي والكردي وباقي المكونات ببعضها البعض، لذا لا يقبل أحد أن تكون هناك خلافات بين الكرد والعرب وباقي المكونات؛ لأنهم أصبحوا شعباً واحداً".

وشدد حج طاهر علي على ضرورة يقظة المكونات في شمال وشرق سوريا، في وقت تستمر فيه العديد من الجهات والأطراف إيقاد نار الفتنة في المنطقة، قائلاً: "من المستحيل أن تفرقوا بين الكردي والعربي".

كما أكد المواطن، علاء الظاهر من المكون العربي في ناحية زركان "أن العلاقات التي تربط الكرد بالعرب في شمال وشرق سوريا ألغت العنصرية التي طالما سعت إليها الأطراف المتدخلة في الشأن السوري"، مطالباً "السوريين الاقتداء بتجربة مكونات المنطقة كونها تخدم وحدة البلاد وتقوّي إرادة المجتمع وصموده في وجه الدول التي تحاول إبادة الشعوب وصهرها".

مضيفاً "اللحمة الوطنية بين مكونات المنطقة عبّرت عن مصيرنا المشترك، وأكدت أنها قادرة على الانتصار مجدداً، كما انتصرت عبر التاريخ على السلطوية والبرجوازية".

(أم)

ANHA