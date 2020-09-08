دعوة للشعب السوري...لنوحد صفوفنا ونقف في وجه الاحتلال التركي

عبّر أهالي ناحية تل حميس عن رفضهم للهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدين أن الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وضرب النسيج الوطني، ونشر الخوف بين الأهالي، ليصرفوا أنظار السوريين عن الجرائم التي يرتكبونها بحق أهالي عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض المحتلة، خلال مسيرة نظمت في الناحية.

وتجمّع، اليوم، المئات من أهالي ناحية تل حميس وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية أمام مجلس الناحية للخروج في مسيرة، تنديدًا بالهجمات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وتهجير أهلها قسرًا بالآلة العسكرية، موجهين نداء لجميع الشعب السوري بالوحدة في وجه الغزاة.

وجاب المشاركون في المسيرة الشارع الرئيس في الناحية، ورفعوا خلالها أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار، وحملوا لافتات كتب عليها "لا للاحتلال العثماني الجديد على شمال العراق وليبيا وسوريا"، و "لا تراجع عن أرضنا وحريتنا"، و"بوحدتنا سندحر المؤامرات ضد شعوبنا"، و "لا لإرهاب أردوغان".

وتوقف المشاركون في المسيرة عند دوار الشهداء وسط الناحية، وهناك خطب في الحشود وجيه عشيرة العامود من قبيلة شمر والرئيس المشترك لمجلس بلدة عكاظ أحمد الشطي، ودعا السوريين إلى توحيد صفوفهم والوقوف في وجه الاحتلال التركي.

وأكد الشطي أن الإدارة الذاتية تنادي بوحدة الأرض السورية، وتنادي باسم الحرية والعيش المشترك، وقال: "إنّ لم نكن أحرارًا وإن لم نكن يدًا واحدة لن نستطيع دحر الإرهاب وأردوغان من بلادنا".

وخطب في الحشود المشاركة باسم مؤتمر ستار الإدارية نيرة الحمكو وقالت: "علينا أن نكون جاهزين وحذرين من المخططات التركية الهادفة إلى زرع الفتن عبر أساليب الحرب الخاصة، والتي تم إفشالها في دير الزور وغيرها".

نيرة الحمكو أوضحت: "بالإرادة صنعنا الحياة وبالمقاومة نصنع التاريخ، وبصمودنا عرف العالم من هي المرأة في شمال وشرق سوريا".

(ش أ/ أ ب)

ANHA