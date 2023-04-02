دعوة للشعب الكردي لاتّخاذ موقفٍ صارم حيال العملاء

في تعليق على تعرض أحد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، للضرب المبرّح على يد مجموعة من القرويين في ناحية هزخ التابعة لمدينة شرناخ بباكور (شمال كردستان)، وتسليمه لسلطات دولة الاحتلال التركي، أدلى ذوو مقاتلي الكريلا وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، ومواطنون كرد بناحية عامودا ببيانٍ قُرئ في مركز هوري للثقافة والفن في الناحية، من قبل عضوة إدارة المدارس، هناء خالد.

وأكد البيان "في هذا الوقت الذي تشهد فيها كردستان مرحلة حرجة وتتعرّض لاحتلال العدو وهجماته ومع اقتراب مئويّة معاهدة لوزان، يواصل كريلا قوات الدفاع الشعبي المقاومة والنضال ضدّ كافة أشكال الاحتلال والوحشية في سبيل تحرير كردستان وخلاص الشعب الكردي، للأسف فإنّه يقابله تكرّر نهج الخيانة، نهج أنكيدو مجدّداً".

وعد البيان هذا التصرّف باللا أخلاقي وبعيد عن قيم المجتمع والإنسانية، وإنّه تصرّفٌ قذر.

واستنكر البيان هذا التصرف ورفضه، ووصفه بـ "القذر"، داعياً عموم الشعب الكردي إلى اتخاذ موقف وقرارٍ صارم حيال العملاء.

(ر)

ANHA