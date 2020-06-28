دعوة للمشاركة في مهرجان الثّقافة والفنّ السّابع

باشر اتّحاد مثقّفي روج آفاي كردستان بتحضيراته لمهرجان الثقافة والفنّ السابع المزمع عقده في مدينة قامشلو، في 10 تمّوز.

ومن المقرّر تنظيم فعاليّات هذا المهرجان في مركز الاتّحاد بمدينة قامشلو، حيث عُقد المهرجان الأوّل والثاني والثالث والرابع في ألمانيا، والمهرجان الخامس في مقاطعة كوباني، والسادس أيضاً كان في مدينة قامشلو.

وستستمرّ فعاليات المهرجان لمدّة 6 أيّام على التوالي، بدءاً من السّاعة 17.00 وحتّى 21.00، ومن ثمّ ستُختتم الفعاليات بكرنفال لتكريم المشاركين.

وستتضمّن فعاليّات مهرجان الثقافة والفنّ فقرات غنائية وموسيقية وعروضاً مسرحيّة، وفقرات شعرية وقصصيّة، ومعرضاً للفنّ التشكيلي، ومحاضرات وندوات ثقافيّة.

وسيحمل المهرجان شعار (الينابيع الخضراء)، في إشارة إلى مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي المُحتلّات من قبل جيش الاحتلال التّركيّ.

الإداريّ في اللّجنة التحضيرية لاتّحاد مثقّفي روج آفاي كردستان أزاد عبدك وجّه دعوة إلى الراغبين بالمشركة في فعاليّات المهرجان، فقال: "أبوابنا مفتوحة للجميع دون أي استثناء".

وقدّم حتّى الآن قرابة مئة مشارك طلبات مشاركة للجنة التحضيرية لمهرجان الثقافة والفن السّابع.

(س ر- ل م/ أ ب)

ANHA