دعوة للمشاركة في دورات تدريبية حول جنولوجيا

في سياق الدورات التدريبية المستمرة التي يفتتحها مركز أبحاث جنولوجيا في حلب، للتعريف بجنولوجيا وماهية هذا العلم، يصف محمد نوري وهو أحد المنضمين إلى التدريب، بأن جنولوجيا علم عصري بالدرجة الأولى.

ويضيف إلى حديثه، كما أنه "علم اجتماعي بحت بالدرجة الأولى، يجب على الجنسين أن يعرفوا ويقرأوا عن هذا العلم بشكل صحيح وحقيقي حتى يدركوا واجباتهم وحقوقهم".

ويشير نوري إلى ما تعلمه من التدريب، بالقول: "يشرح جنولوجيا (علم المرأة)، بداية التكوين، وفيه حلول لقضايا المجتمع الممتدة منذ نشأة الكون، كما ينصف حقوق الجنسين".

إغناء للفكر

وانضم محمد نوري مرتين إلى تدريب جنولوجيا، وشدد على ضرورة انضمام كل فرد في المجتمع إليه، "يعود بالنفع على الذات ويُغني الفكر، وخصوصاً للجيل الحالي، إنهم بحاجة ماسة لمعرفة هذا العلم عن قرب".

بينما عبد الرحمن حسين فقد وجد في تدريب جنولوجيا توضيحاً لبعض لأمور كانت مبهمة بالنسبة إليه، في قوله: "كنت أغفل عن أشياء كثيرة ولا أعلم عنها إلا القليل؛ لكن بعد انضمامي إلى التدريب توضحت الفكرة وأدركت حقيقة الأمور".

ودعا عبد الرحمن الجميع للانضمام إلى تدريب علم المرأة، مشيراً إلى أنه السبيل للإجابة على جميع الأسئلة المبهمة في عقل الإنسان، كما يساهم في تطوير شخصية الفرد ومعرفة الذات.

علم له أفرع عديدة

أما فيدان مصطفى، فقد شرحت مغزى ما يحتويه علم المرأة بعد انضمامها إلى التدريب، قائلةً: "لا يقتصر هذا العلم على قضايا المرأة ونضالها ودورها في المجتمعات فقط، بل له أفرع كثيرة ويحوي كل العلوم الأخرى".

في حين ذكرت ايتان رشو، أنّ جنولوجيا "علم شامل متكامل، ومرتبط بالطبيعة والمجتمع، ذو آفاق واسعة ولا نهاية له، يشرح ويحلل ولا يقتصر على المرأة فقط".

من جانبها، أشارت فريدة موسى عضوة مركز أبحاث جنولوجيا (فرع حلب)، إلى هدفهم من إقامة الدورات التدريبية: "نود خلال التدريب تصحيح المفهوم المغلوط لدى المجتمع حول جنولوجيا، ونُعّرفهم بما يضمه، وإلامَ يهدف هذا العلم".

ونوهت فريدة إلى أن التدريب يُلقى لمدة أسبوع في مجالس حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ولمدة ثلاث ساعات متواصلة، وقالت: "نعطي الدروس حسب الأهمية والترتيب، نستهل اليوم الأول بتعريف جنولوجيا، ثم الأساسيات وبعدها مجالات جنولوجيا، وتختتم بدرس حول الحياة التشاركية الحرة".

وعن استجابة المنضمين والمنضمات إلى التدريب، قالت فريدة: "لاقينا تفاعلاً مقبولاً من قبلهم، وأصغينا إلى آرائهم وأفكارهم لنناقشها في المركز".

(ي م)

ANHA