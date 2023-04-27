دعوة للمشاركة بزخم في احتفاليات عيد العمال العالمي

مع اقتراب عيد العمال العالمي الذي يصادف، يوم الاثنين القادم في الـ 1 أيار/ مايو، هنأت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، عبر بروشور عموم شعب شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة.

ودعت حركة المجتمع الديمقراطي كافة أهالي إقليم الجزيرة للمشاركة بزخم في الاحتفاليتين اللتان ستقاما على مستوى مقاطعتي الحسكة وقامشلو في الأول من أيار القادم، بالقول: "هلموا لنبارك معاً الأول من أيار للكادح الأبرز للقائد آبو".

ووفق بروشور حركة المجتمع الديمقراطي فإن فعاليات الاحتفال في إقليم الجزيرة ستقام في كل من:

-على مستوى مقاطعة قامشلو، ستقام الاحتفالية في سد مزكفت بناحية تربه سبيه، في تمام الساعة 11.00.

-على مستوى مقاطعة الحسكة، ستقام الاحتفالية في قرية جولبستان التابعة لناحية الدرباسية، في تمام الساعة 11.00.

(ك آآ)

ANHA