دعوة للعشائر العربية والكردية لدعم مبادرة الإدارة الذاتية

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرة من 9 بنود؛ لحل الأزمة السورية؛ بهدف الوصول إلى حل سلمي وديمقراطي لإنهاء الأزمة السورية.

لاقت مبادرة الإدارة الذاتية ردود فعل إيجابية وتشجيعاً من الداخل والخارج السوري؛ نائب الأمين العام لحزب المحافظين، أكرم محشوش، أكد أن المبادرة هي الحل الوحيد الفعلي لإنهاء الأزمة السورية.

محشوش وفي تصريحه لوكالتنا، أشار إلى أن هناك أطراف عدة تعمل على حل الأزمة السورية، ولكن دون واقع وعمل حقيقي، منهم دولة الاحتلال التركي والخليج على حد تعبيره.

وأبدى استغرابه أنه كيف يمكن "لأعداء الأمس أن يصبحوا أصدقاء اليوم لحل الأزمة. لا يوجد حل إلا بالحوار السوري".

وأكد محشوش أن مبادرة الإدارة الذاتية ببنودها 9، هي بمثابة الحل السياسي لإنهاء الأزمة عبر الحوار السوري.

على حكومة دمشق التجاوب بشكل إيجابي مع المبادرة

وشدد محشوش على ضرورة أخذ حكومة دمشق المبادرة بشكل جدي والتجاوب معها بشكل إيجابي، لوضع حد لمشاريع الدول التي تهدف إلى تقسيم سوريا، وتحقيق الأمان في البلاد.

ودعا محشوش كافة العشائر العربية والكردية في المنطقة إلى دعم مبادرة الإدارة الذاتية لإنجاحها، وأكد على ضرورة تجاوب حكومة دمشق معها، لحقن الدماء وبسط الأمن والأمان في سوريا.

أكرم محشوش أوضح أن سوريا للسوريين والحوار السوري هو الحل.

(م ح)

ANHA