دعوة للأمم المتحدة لتقييم تداعيات حصار حكومة دمشق للشهباء وحلب

تستمر حكومة دمشق في حصار حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، وتمنع دخول كافة المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إليها، فيما يعيش الأهالي ظروفاً إنسانية صعبة، خاصة بعد تضرر المنطقة نتيجة الزلزال الأخير في شباط الفائت.

تحاول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقديم المساعدات لحيي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء بشتى الوسائل، إلا أن حكومة دمشق تمنع دخولها.

الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مريم الإبراهيم، أكدت أن المناطق المحاصرة تشهد وضعاً إنسانياً صعباً، وقالت: "الجميع يعلم أن هناك مخيمات في الشهباء للمهجرين عن مناطقهم المحتلة من قبل تركيا، والحصار يزيد من معاناتهم".

وأكملت "الوضع في الشهباء وحيي الأشرفية والشيخ مقصود مأساوي جداً، يعجز اللسان عن التعبير عنه وحكومة دمشق لا يهمها شيء بقدر ما يهمها السلطة والبقاء على الكرسي".

ولفتت مريم الإبراهيم إلى أن الإدارة الذاتية وعلى الرغم من ضعف الإمكانات على استعداد كامل لدعم هذه المناطق ولكن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق يمنع دخول المساعدات، مؤكدة أن الإدارة تواصل محاولاتها لفك الحصار عن تلك المناطق.

وطالبت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مريم الإبراهيم، الأمم المتحدة بالاطلاع على واقع تلك المناطق المحاصرة، مشددة على ضرورة إرسالها وفد دولي؛ لتقييم ما يشهده السوريون من معاناة تتسبّب فيها حكومة دمشق.

(خ)

ANHA