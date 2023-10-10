دعوة لكادحي العالم للتضامن مع شمال وشرق سوريا

أدلي، اليوم بيان من قبل اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا، بمشاركة العشرات من أعضائه، أمام مقره الكائن في السوق المركزي لمدينة قامشلو، حيال ما تتعرض له المنطقة من هجمات تركية مستمرة، قرئ من قبل الرئيس المشترك للاتحاد شيرو شرو.

وجاء في مستهل البيان: "منذ 4 من تشرين الأول الجاري تشن الدولة التركية المحتلة حرباً عدائية ضد شمال وشرق سوريا عبر هجمات جوية بطائراتها الحربية والمسيّرات، بالتزامن مع القصف بالأسلحة الثقيلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم الاحتلال بهذه هجمات".

وتابع: "لكن هذه المرة استُهدفت البنى التحتية من محطات الكهرباء ومحطات المياه والمنشآة الحيوية التي تعتبر عصب الحياة لأهالي شمال وشرق سوريا، وسقط على إثرها العشرات من الشهداء المدنيين الذين كانوا يعملون في هذه المنشآت وهم كادحون يعملون ليلاً نهاراً لأجل إعالة أسرهم، بالإضافة لاستشهاد العشرات من أعضاء الأمن الداخلي الذين يقومون بحماية أهلهم وأرضهم."

وأكد البيان: "في مواجهة هذا العدوان السافر إننا كعمال وكادحي شمال وشرق سوريا نعلن تضامننا مع زملائنا وذوي الشهداء وقواتنا العسكرية، ونشجب هذه الهجمات الوحشية كما نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف هذه الهجمات التي تعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية."

كما وجّه الاتحاد، عبر بيانه دعوة إلى النقابات العالمية للعمال والكادحين للخروج في فعاليات والوقوف إلى جانب ثورة الشعب وإدانة الأعمال الوحشية التي تقوم بها الدولة التركية من قتل المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية.

وانتهى البيان بترديد الشعارات "عاشت ثورة شمال وشرق سوريا" "المجد والخلود للشهداء" و"عاش القائد والحرية له"

(خ ع/سـ)

ANHA