دعوة لأهالي مدينة قامشلو للمشاركة في مظاهرة حاشدة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

دعا المجلس العام لحزب PYD في مدينة قامشلو الأهالي للمشاركة في مظاهرات تحت شعار "حزب العمال الكردستاني يمثل الشعب والشعب يمثل حزب العمال الكردستاني "

وجاءت الدعوة خلال مشاركة مجلس المرأة وعوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مسيرة بمدينة قامشلو مساء اليوم.

حيث انطلق المشاركون من أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الكورنيش في مدينة قامشلو وجابوا الشوارع الرئيسة والفرعية مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتندد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة الحاشدة غداً الخميس في تمام الساعة الـ 10 صباحاً من دوار الشرق وصولاً لدوار سوني الواقع في المنطقة الشرقية لمدينة قامشلو.

(كروب /أ)

ANHA