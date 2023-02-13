دعوة إلى المشاركة في المظاهرات التي ستُنظّم تنديداً بالمؤامرة الدوليّة.. يجب ألّا يلزم أحد المنزل

وستُنظّم المظاهرات من قبل المبادرة الشعبيّة لشمال وشرق سوريا تحت شعار "سنسقط نظام إمرالي بالنضال الشعبي! يحيا القائد آبو".

وتحدّثت عضوة المبادرة الشعبيّة، بروين يوسف إلى وكالتنا حول هذا الموضوع، إذ أشارت إلى أنّهم سينظّمون مظاهرات جماهيريّة ضخمة في إقليم الجزيرة تنديداً بالمؤامرة الدوليّة ضدّ القائد عبد الله أوجلان.

وكشفت بروين أنّ هذه المظاهرات ستّنظّم في كلّ من مدينتي قامشلو والحسكة، ونواحي ديرك، الدرباسية، كركي لكي وجل آغا في 15 شباط الجاري.

ودعت بروين إلى المشاركة في هذه المظاهرات المنددة بالمؤامرة الدوليّة، وقالت: "على كافة مكونات المنطقة وجميع الأحزاب والمنظمات النزول إلى الساحات والمشاركة في مظاهرات 15 شباط. سندين مؤامرة 15 شباط وسنوحّد موقفنا لتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد أوجلان".

وأشارت بروين إلى أنّه يتعيّن على أهالي المنطقة ألّا يلزم أحد منهم منازلهم وأن يرفع الجميع أصواتهم احتجاجاً على العزلة والمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

(ر)

ANHA