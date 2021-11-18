دعوة أسر مرتزقة روج: لا تكونوا أدوات لإبادة الكرد -2

لا نقبل الخيانة

ضمن سلسلة القاءات التي أجرتها وكالتنا مع أسر مرتزقة روج، دعوا أبناءهم بالقول: "لا تتعاونوا مع العدو، عودوا إلى مناطقكم".

خوشناف منير مواطن من قامشلو لديه شقيقان يُدعيان جنكيز خان وأحمد منير انضما إلى مرتزقة روج عام 2016. دعا خوشناف شقيقيه الاثنين لئلّا ينخدعا بخطط الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني وألّا يقاتلا قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع. وتابع خوشناف منير حديثه: "تريد الدولة التركية إبادة الكرد فقط. ولهذا ترسل شبابنا للحرب. يجب ألّا ينخدع البيشمركة وأخوتي بشكل خاص بهذه السياسات".

لا تصبحوا أداةً لإبادة الكرد

ظاهر شيخموس ثلاثة أخوة منضمون لمرتزقة روج هم شيخموس وعماد وغاندي. كان ظاهر مسافراً إلى باشور كردستان عام 2013 وعاد بعد ثماني سنوات. وتعليقاً على الموضوع قال ظاهر: "لا يمكن لأي عقل أن يستوعب أن أخوتي يقاتلون الكريلا. فالكريلا هم أيضاً شقيقاتنا وأشقاؤنا وأبناء الشعب الكردي".

دعا ظاهر الشباب المنضمين لمرتزقة روج لخفض أسلحتهم والعودة إلى ديارهم وأن يبتعدوا عن مخططات الدولة التركية الساعية لإبادة الكرد، وتابع: "هذه خطة الدولة التركية الساعية لإبادة الكرد أطالب أخوتي بالعودة وأن يدركوا هذه المخططات المعادية لهم. تحاول الدولة التركية زرع الفتنة بيننا وقتل الكرد بأيادٍ كردية".

وفي الوقت نفسه تساءل ظاهر: "بدلاً من أن يقفوا ضد هجمات مرتزقة داعش والدولة التركية، ما عملهم في خطوط التماس مع قوات الدفاع الشعبي؟ ".

وقال ظاهر إن المنجزات التي حققتها ثورة شمال وشرق سوريا ضمن الإدارة الذاتية والتي لقيت صدى واسعاً في العالم أجمع جعلت من الكرد كابوساً للدولة التركية. وذكّر ظاهر باعتراف كتالونيا بالإدارة الذاتية وتسمية العديد من الأحياء الأوربية بأسماء المقاتلات الكرديات كأمثلة".

دعا ظاهر مرتزقة روج هذه الدعوة: "لا تنخدعوا بالأكاذيب التي تُنشر على وسائل الإعلام. إنهم يقولون إن من يعودون يتعرضون للاعتقال من قبل قوى الأمن الداخلي، هذا غير صحيح ولا وجود له".

بينما خاطب المواطن وصف الدين مصطفى محمد، أبنه لوند الذي انضم لصفوف مرتزقة روج عام 2016، بالقول: "إن قاتل أبني أخيه فأنا أتبرء منه، وهو ليس أبني، لن أقبل أن يصبح أبني خائنا لوطنه".

من الآداب والاحترام تسليم جثامين شهداء خليفان إلى ذويهم

عبد القهار أحمد، الذي انضم أبنه فايز لصفوف مرتزقة روج، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق، لتسليم جثامين الشهداء، الذي استشهد أثر كمين الذي نصبه قوات الحزب ومرتزقة روج في منطقة خليفان في 28 آب، إلى ذويهم، وقال: "إنه من الآداب والاحترام تسليم جثامين شهداء الحرب إلى ذويهم". وتسائل لماذا يمنع حزب الديمقراطي الكردستاني من تسليم جثامين الشهيدين، هؤلاء الذين استشهدوا هم مناضلون كرد.

وشجب أحمد تعاون مرتزقة روج مع دولة الاحتلال التركي

نحفر قبورنا بأيدنا

في حين قال فلمز عبدو، والد المرتزق في صفوف مرتزقة روج آرام: "منذ اللحظة الأولى لم أكن مقتنعاً بهؤلاء". وأوضح: "نحن الكرد علينا الابتعاد عن السياسات التي تحاك ضدنا، وألا نتعاون مع اعداءنا، ونحفر قبورنا بأيدنا".

وخاطب عبدو مرتزقة روج: "آمل أن يتحلى هؤلاء بروح المسؤولية تجاه انتماءهم الوطني، وألا يتعاونوا مع الأعداء، وأن تكون قراراتهم بأيديهم وليس بيد أعداءهم. يجب أن نستخلص الدروس من تاريخنا، كم من المرات وقفنا بجانب اعداءنا وخسرنا".

كان قاصراً أثناء انضمامه لمرتزقة روج

أما عبد الستار أوسي، من قرية خزنة، انضم أبن شقيقه لصفوف مرتزقة روج عام 2016، ويدعى سيف الدين وأكد أنه كان قاصراً أثناء انضمامه ولم يكن يبلغ الـ 18 عاماً.

أوضح عبد الستار أوسي أن دولة الاحتلال التركي هي عدوة للشعب الكردي، وشدد على ضرورة عدم التعاون مع العدو مهما كلف الامر.

ودعا كل من عبد الحميد محمد، الذي انضم أبنه محمد منذ عدّة أعوام لمرتزقة روج. وعبد الباقي حج حسين الذي انضم أبنه منتصر إلى مرتزقة روج، أبناءهم وجميع المنخرطين ضمن صفوف المرتزقة بالعودة إلى الوطن: "عودوا إلى دياركم لا تنضموا لصفوف بيمشركة روج".

ويؤكد محمد حاج حسين، انضم ولديه مالك وزانا لصفوف مرتزقة روج منذ بداية تأسيسهم، أن دولة الاحتلال التركي عدوة للشعب الكردي أجمع وليست عدوة لحزب معين. وقال: "آمل أن يعود بيشمركة روج إلى ديارهم، ويحموا تراب وطنهم، وأن يبتعدوا عن الاحتلال التركي".

(ك)

ANHA