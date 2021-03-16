دعوات شعبية ومدنية للكشف عن صحة القائد

وعلى خلفية الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي التركية حول القائد عبدالله أوجلان ووضعه، أدلت منظمات المجتمع المدني في منبج وريفها ببيان قرأه المحامي إبراهيم حميدي من أمام مبنى الاتحادات غرب المدينة.

حيث ناشد البيان "المنظمات الحقوقية والعالمية والإنسانية والدولية بفك العزلة عن القائد للحد من المخاوف المتعلقة بالظروف الصحية والمعيشية للقائد أوجلان ووضع حد لهذه العزلة الممنهجة"

وحذر البيان أنه "إذا حصل أي شيء للقائد فإننا نوجه المسؤولية للحكومة التركية"، مطالباً برفع العزلة والكشف عن الحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان.

تظاهرة ريف الرقة الشرقي

وفي السياق ذاته تجمع المئات من أهالي ريف الرقة الشرقي أمام مجلس الشعب في بلدة الجديدات للمشاركة في التظاهرة المطالبة بالكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي.

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس الشعب في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي صوب الطريق العام حاملين صور القائد ومرددين هتافات تطالب بالكشف عن صحته.

ولدى الوصول إلى وسط البلدة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلتها كلمة باسم مجالس الشعب بريف الرقة الشرقي ألقاها الرئيس المشترك لمجلس الكرامة إبراهيم العباس.

وقال: "تركيا تستمر بهجماتها على المنطقة من عدة جوانب بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا".

وأضاف: "بعد خسارتها في جبال غاري وقتل عدد كبير من جنودها الأسرى, اليوم تبث إشاعة لا نعرف صحتها عن صحة القائد عبدالله أوجلان بهدف تحطيم معنوياتنا".

كما ألقيت عدة كلمات أخرى منها كلمة عضو بلدية الشعب في الكرامة، فيصل البيرم، ناشدت المجتمع الدولي بالتدخل السريع لإجبار دولة الاحتلال التركي على السماح لمحامي وذوي القائد عبدالله أوجلان بمقابلته والاطمئنان على صحته.

تظاهرة ريف الرقة الشمالي

كما خرج المئات من أهالي ريف الرقة الشمالي في تظاهرة شارك فيها أهالي المنطقة والمؤسسات المدنية والعسكرية.

حيث تجمع المتظاهرون في قرية الحكومية للانطلاق صوب بلدة حزيمة مرددين شعارات تطالب بالكشف عن صحة القائد وتوقفت المظاهرة وسط البلدة أمام مجلسها.

(كروب/س ر)