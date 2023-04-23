دعوات شعبية لتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد العزلة

تفرض السلطات التركية وبشكل ممنهج، عزلة بحق القائد عبد الله أوجلان، عبر فرض ما تسمى بـ "العقوبات الانضباطية"، ولم يتمكن محاموه وأسرته من اللقاء به منذ 25 آذار 2021، وكانت الأمم المتحدة قد منحتها مهلةً حتى نهاية آذار الماضي، لتقديم تفسيرٍ حول حظر اللقاءات مع القائد عبد الله أوجلان، إلا أنها تلتزم الصمت حتى الآن.

العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والصمت العالمي، أغضب شعب شمال وشرق سوريا والشعب الكردستاني المؤمنيْن بفكر القائد عبد الله أوجلان، وعبّروا عن سخطهم حيال الممارسات اللا إنسانية التي تطبق بحق القائد.

القائد فتح المجال أمام المرأة للبحث عن هويتها

وفي هذا السياق، أشارت المواطنة دَهْلَة أحمد، إلى أن دولة الاحتلال التركية تتخوف من فكر وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان التي انتشرت بين عموم شعوب الشرق الأوسط، لذلك شددت العزلة عليه، وأوضحت: "القائد أوجلان منح المرأة حقوقها، وأوصلها إلى أعلى المستويات ونالت حريتها؛ وجميعنا نسير خلف هذا الفكر الحر والديمقراطي".

ونوهت دَهْلَة إلى أن المرأة لعبت دوراً ريادياً ضمن جميع مجالات الحياة وعلى كافة الصعد، نتيجة فكر القائد عبد الله أوجلان.

وعبّرت دَهْلَة أحمد عن سخطها حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وهي عزلة مناهضة لكافة القوانين ولحقوق الإنسان، وأكدت: "العزلة على القائد أوجلان هي عزلة على عموم شعوب الشرق الأوسط والمرأة خاصةً، وحريتنا مرتبطة بحريته".

"صمت المنظمات الدولية وCPT عهر سياسي ودولي"

وبيّن المواطن إبراهيم الحمود أن هدف دولة الاحتلال التركي من العزلة على القائد عبد الله أوجلان، هو إبعاده عن شعب المنطقة، ونوّه: "أرادت الدول المتآمرة تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان للقضاء على فكره وفلسفته".

ونوّه إبراهيم الحمود أن: "صمت المنظمات الدولية، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب CPT، عهر سياسي ودولي".

ورأى المواطن شيخموس إبراهيم أن دولة الاحتلال التركي لا تريد حل الأزمات العالقة في الشرق الأوسط وفي تركيا بطريقة سلمية وديمقراطية، لذلك تُشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ونوه أن: "هدف الاحتلال من العزلة هو فصل القائد عن شعبه، وفصل الروح عن الجسد".

وأكد إبراهيم أن "CPT لم تقم بواجباتها حيال العزلة على القائد، بل متواطئة مع دولة الاحتلال التركي، وأصبحت تعمل لصالح الدول الرأسمالية وخارجة عن مقاييسها ومبادئها الإنسانية".

ودعا إبراهيم شعوب كردستان للانتفاض في وجه سياسة دولة الاحتلال التركي، والخروج إلى ساحات وميادين الحرية، للتنديد بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان من خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

(م ح)

ANHA