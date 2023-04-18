دعوات شعبية للانتفاض ضد العزلة على القائد عبد الله أوجلان

في ظل ما يشهده العالم من سياسات إنكار وإبادة ومجازر بحق الشعوب، ترى مكونات شمال وشرق سوريا، الخلاص والضمان لتحقيق حريتهم وصون حقوقهم في فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة منذ 24 عاماً في سجن إمرالي.

فخلال رصد وكالتنا لآراء أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، أكدوا على أهمية فكر القائد عبد الله أوجلان في تكاتف وتماسك الشعوب ضد النظام الرأسمالي.

"فكر جمع الشعوب تحت راية واحدة"

المواطن عبد الحميد فاطمي، تطرق إلى أهداف العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، بالقول: " أسباب العزلة تكمن في تناقض فكر القائد المبنية على نظرية الأمة الديمقراطية وتكاتف الشعوب مع نظام الحداثة الرأسمالية والدول الاستعمارية القائمة على أساس استغلال الشعوب".

وتساءل: "هل فادتكم العزلة؟ بالطبع لا فقد زادت من تماسك الشعوب وتكاتفها للانتفاض ضد النظام السلطوي والاستغلالي".

وأشاد فاطمي بفكر القائد عبد الله أوجلان وتأثيره في انتصار الثورات الديمقراطية وتحرير الشعوب، وأضاف "الدليل القاطع على انتصار الثورات هي ثورة شمال وشرق سوريا التي جمعت كل المكونات تحت راية واحدة، فسواء كان القائد داخل السجن أم خارجه فهو حر، وهذه العزلة لن تحقق أهدافها".

"قائد الحل والسلام"

فيما أوضح المواطن علي الليث أن: "القائد عبد الله أوجلان طرح الحلول لأزمات الشرق الأوسط عبر مرافعاته ومجلداته الخمسة الداعية للأمة الديمقراطية والحداثة الديمقراطية بديلاً عن الحداثة الرأسمالية التي صهرت بدورها ثقافات ووجود المجتمعات".

مضيفاً: "القائد عبد الله أوجلان هو قائد الحل والسلام، جعل من سجن إمرالي أيقونة للحرية، لذلك نطالب بفك العزلة المشددة وتحقيق حريته الجسدية".

كسر العزلة المشددة

من جانبها، تساءلت المواطنة عذراء حسين: "ما هي الجريمة التي ارتكبها القائد عبد الله أوجلان؟، لقد نادى بالحرية والعدالة والمساواة بين كافة المكونات، واتخذت الشعوب من فكره أساساً للنضال ضد الأنظمة الحاكمة".

وناشدت الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية، وكل امرأة تسعى لنيل حريتها، وكل أم ربت أبناءها على الوطنية للانتفاض ضد العزلة المشددة، وتحقيق حريته الجسدية.

(ع ع/ آ)

ANHA