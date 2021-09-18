دعوات من عوائل الشهداء لسلطات باشور بالكشف عن ملابسات اغتيال ياسين بولوت

وجاءت الدعوات، خلال بيان مشترك، أدلت به مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، تعقيباً على جريمة اغتيال الشهيد المناضل ياسين بولوت "شكري سرحد" في السليمانية.

وقُرِئ البيان في مختلف نواحي ومدن إقليم الجزيرة، كل منها على حِدة، أمام مراكز عوائل الشهداء في "الحسكة وقامشلو والدرباسيه وتل تمر وعامودا وتربه سبيه وجل آغا وكركي لكي وديرك ومخيمي مهجري ناحية سري كانيه"، بمشاركة المئات من أسر الشهداء.

وركّز البيان في مستهله، على الأساليب القذرة التي يستخدمها الاحتلال التركي وعملاؤه، في استهداف القادة والمناضلين الكرد، والتي لم تعد تخفى على أحد، الساعية إلى النيل من منجزات الشعب الكردستاني، ووضع العراقيل في طريق الكردستانيين.

وقال البيان: "إن الفاشية الطورانية بنت مجدها على إنهاء شعوب المنطقة، ومحاربة منجزاتها بكل ما أوتيت من قوة، وبهذه الوحشية وخلال عقود خلت، استطاعت الطورانية إخفاء معالم أكثر الشعوب عراقة في الشرق الأوسط، من خلال المجازر والتهجير والقتل، وحرق القرى والمدن، واتّباع سياسات الحرب الخاصة بكافة أشكالها".

وأضاف: "وأمام هذه الوحشية صمد الكرد، مستندين إلى نضالهم، ومستمدّين العزيمة من شرعية قضيتهم التاريخية، وقاموا، طيلة العقود الماضية، وعبر تقديم الآلاف من الشهداء، بتحقيق منجزات كبيرة على جميع الصعد".

وأشار البيان، إلى أن تلك الانتصارات والمكتسبات المتحققة أغاظت أعداء الكرد، قائلاً: "فما كان من العدو الذي جنّ جنونه، إلا أن يستخدم كل أنواع التكنولوجيا في سبيل محو شعبنا من الوجود، وأمام مرأى العالم ومنظماته الحقوقية الخرساء. إذ صعّد أردوغان من أساليب حربه، باغتيال المناضلين والوطنيين، وكان آخرها اغتيال الشهيد شكري سرحد، في باشور كردستان، عن طريق الاستخبارات التركية وعملائها المأجورين".

وعن الجريمة التي ارتكبت، قالت مجالس عوائل الشهداء: "لقد هزّنا ومن الأعماق، نبأ استشهاد شكري سرحد، الذي قضى أكثر من أربعين عاماً من عمره في خدمة قضية شعبه العادلة".

وعاهد البيان بأن أسر الشهداء ستمدّ الثورة بخيرة أبنائها خلف راية الشهيد، وقال: "سيخرج من بين أبنائنا المئات ممن سيحملون اسم الشهيد شكري، لنبرهن للعدو بأننا نكبر بالشهادة ونخلق النصر المؤزر".

ودعت مجالس عوائل الشهداء سلطات باشور (جنوب كردستان)، إلى الإسراع والكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد المناضل ياسين بولوت "شكري سرحد" في السليمانية، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وعدم السماح بأن تكون ساحة باشور ملعباً للاستخبارات التركية".

كما ناشدت مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في ختام بيانها، المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال التركي، للحدّ من عبثه بأمن شعوب كردستان ومكتسباتها.

(أ م)

ANHA