دعوات من أسر الشهداء لشعب باشور للانتفاض في وجه خيانة PDK

يزخر سجل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالممارسات والمواقف التي توضح مشاركته بأشكال وطرق مختلفة لدولة الاحتلال التركي في هجمات الإبادة التي تشنها على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

إذ يواصل هذا الحزب خيانته للكرد عبر مشاركة جيش الاحتلال التركي في هجماته المستمرة منذ منتصف نيسان/أبريل العام الفائت، حيث توضحت هذه الخيانة بشكل أكبر بعد ظهور مشاهد مصورة وثقت إنشاء الجيش التركي قواعد عسكرية في المنطقة مستظلة بعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وسبقها في الـ 5 من أيلول/سبتمبر الفائت تعرض مجموعة من قوات الدفاع الشعبي مؤلفة من 5 مقاتلين لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، بالتزامن مع هجوم بري من قبل مسلحي الديمقراطي الكردستاني، أسفر عن استشهاد 3 مقاتلين وأسر اثنين آخرين أصيبا أثناء الهجوم.

كما سبق هذا الهجوم، في الـ 27 من آب/أغسطس، شق مسلحي الديمقراطي الكردستاني طريقاً بين تلتي هكاري وآمدية غرب منطقة زاب، لمساعدة جيش الاحتلال في الوصول إلى مناطق تمركز قوات الدفاع الشعبي.

وأوقع مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مجموعتين من قوات الدفاع الشعبي بكمنيْن في منطقة خليفان وبالقرب من نهر زي خلال شهري تموز وآب عام 2021، مما أدى إلى استشهاد 9 مقاتلين من الكريلا.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يسهل الحزب الديمقراطي تحركات الاستخبارات التركية في باشور، والتي ترمي إلى استهداف القياديين وأنصار حركة حرية كردستان، وآخرها اغتيال الكاتب والمؤرخ وعضو المجلس العام لحركة حرية المجتمع الكردستاني، سهيل خورشيد المعروف باسم ماموستا شمال، جراء هجوم مسلح أمام منزله في ناحية كفري التابعة لإدارة كرميان بالسليمانية.

أما على الصعيد السياسي، يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر تصريحات مسؤوليه في شرعنة الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، ويعيق عبر سلطاته توثيق كل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، وآخرها منعه اللجنة الأوروبية من التحقيق في استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في باشور ضد الكريلا.

وترى أسر الشهداء في روج آفا في هذه الممارسات والمواقف التي يقدم عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، خيانة للكرد ولقوات الدفاع الشعبي التي تعد قوة تحمي الشعوب الكردستانية لما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم بحقهم.

'للديمقراطي الكردستاني يد في استخدام الكيماوي'

استنكرت نجاح حواس شقيقة الشهيدين ماهر ومالك حواس، مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، معبرة عن سخطها ورفضها للخيانة المستمرة، مشيرة أن مَن يخونهم PDK هم مدافعون عن الحرية وحقوق الشعوب المضطهدة.

وقالت "كيف لهم القبول بشن الاحتلال التركي هجماته على أخوتهم الكرد" متسائلة "إلى متى سيستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في خيانته للشعب الكردي؟".

وحول منع سلطات الديمقراطي الكردستاني اللجنة الأوربية في الـ 27 من أيلول المنصرم، من الذهاب إلى قرية هروري في ناحية كاني ماسي للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في هجماتها، قالت نجاح "للديمقراطي الكردستاني يد في تلك الهجمات حتماً، وهي ليست إلا مؤامرة ضد الكريلا".

'لولا الديمقراطي الكردستاني لا يتجرأ الاحتلال التركي على الهجوم بمفرده'

فيما أشار شقيق الشهيد فرهاد فاطمي، عصمت مجيد فاطمي إلى أن تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني حافل بالخيانة، وأن لهم اليد في استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الكردي، وقال: "هؤلاء الخيانة تجري في دمائهم، وأولهم عائلة البرزاني، فهم لا يعترفون بالكرد أساساً، وليسوا إلا حلفاء لدولة الاحتلال التركي".

نوه فاطمي أن الهجمات التركية تتم بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يفسح مسلحوه المجال أمام الهجمات المستمرة، بالقول "هم يفسحون الطريق للاحتلال التركي لمهاجمة مناطق الدفاع المشروع والكريلا، فلولا ذلك لا يتجرأ الاحتلال على الهجوم بمفرده، لكن مهما حدث لن يستطيعوا النيل من إرادة وعزيمة المدافعين عن أجزاء كردستان".

ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكف عن خيانة الكرد، والوقوف إلى جانب مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وتوحيد الصف الكردي، لمجابهة هجمات دولة الاحتلال التركي واسترداد الحقوق المهضومة للشعب الكردي، ودعا في الوقت نفسه الشعب في باشور للانتفاض في وجه السياسة التي ينتهجها هذا الحزب.

'على شعب باشور الانتفاض في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني'

من جانبها، أدانت شقيقة الشهيد أيمن إبراهيم، إيمان إبراهيم، مشاركة ومساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي، وقالت: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بخيانة الشعب الكردي، ويتجاهل ما تخلفه الهجمات التركية من ضحايا بين الكرد".

وأكدت أن دولة الاحتلال التركي لما استطاعت الوصول إلى نقاط تمركز قوات الدفاع الشعبي لولا إدلال مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني عليها، وقالت: "لما عرفوا بنقاط قوات الدفاع الشعبي لولا المعلومات التي تصلهم عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني والإحداثيات التي تصدر من المنطقة، ولولا شقهم للطرق إلى تلك النقاط".

إيمان إبراهيم أيضاً دعت شعب باشور للانتفاض في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفضح ممارساته والتنديد بأفعاله، التي تضر بعموم الشعوب الكردستانية.

(أم)

ANHA