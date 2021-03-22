دعوات من النساء لتصعيد النضال وتنظيم النشاطات لمعرفة وضع القائد أوجلان

آثارت التصريحات التي انتشرت، يوم الإثنين الفائت، على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة القائد عبدالله أوجلان سخطًا شعبيًّا، وتصاعدت ردود الفعل في شمال وشرق سوريا وخارجها مطالبة بالإفصاح عن وضعه.

نساء ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو عبّرن عن غضبهن إزاء ما يمارسه الاحتلال التركي بحق القائد من الانتهاكات من الناحية الحقوقية والقانونية.

حيث قالت المواطنة ميديا سعدو: "منذ سماعنا الادعاءات التي تفيد بتدهور وضع القائد الصحي ونحن منتفضون في الساحات كبارًا وصغارًا، ولن نهدأ حتى نتمكن من التعرف على وضعه".

وأضافت "على الشعب الكردي أن يكون لائقًا بالفكر والفلسفة التي اقتبسه من شخص القائد لأنه أيقظه من السبات الذي كان فيه وأثبت وجوده وبشكل خاص المرأة الكردية التي تمكنت من أن تكون طليعية".

واستنكرت ميديا مواقف المؤسسات الإنسانية والحقوقية للأمم المتحدة تجاه ما تقوم به الفاشية التركية بحق القائد دون الإدلاء بأي توضيحات.

كما ناشدت كافة النساء الوطنيات والشبيبة الثورية في العالم النزول إلى الساحات لمعرفة وضع القائد، منوّهة إلى أن حرية القائد هي حرية جميع الشعوب حول العالم وبشكل خاص النساء.

'على الفئة الشابة تصعيد النضال'

من جهتها بينّت فاطمة مصطفى أن فكر وفلسفة القائد قائمة على أساس الديمقراطية والعيش المشترك وتحقيق أخوة الشعوب وهذا ما لا يروق للدولة التركية التي تفرض العزلة منذ 22 عامًا بمؤامرة دولية.

ونوّهت فاطمة قائلة "الاحتلال التركي يخشى من قوة القائد وشخصيته، كذلك من نضال الشعب الكردي، ونحن لن نقبل هذه المؤامرات علينا وسنقاوم وننتفض حتى معرفة وضعه.

بدورها أدانت نورا حسين الصمت الدولي حيال ما تقوم به السلطات التركية بحق القائد أوجلان، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ومحاسبة تركيا على ممارستها.

ووجهت نورا حسين في ختام حديثها دعوة إلى الفئة الشابة والمرأة على وجه الخصوص وكل الشعوب لتصعيد النضال في كل مكان، وتنظيم المظاهرات والنشاطات بشكل فعّال، للسماح لمحاميي القائد بزيارته وإصدار بيان رسمي من قبلهم إلى الرأي العام وبالأخص للشعب الكردي.

(س و)

ANHA