دعوات ليبية متجددة لخروج المرتزقة من ليبيا

وأوضحت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي، خلال كلمتها ضمن أعمال الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني، على المستوى الوزاري عبر الفيديو، أهداف حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة.

وتمثلت هذه الأهداف برفض الظلم والاضطهاد للشعوب وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف ومنع التدخلات السلبية التي تفاقم من الأزمات وتزيد من تعقيدات المشهد.

وركزت أهم هذه الأهداف على تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، و "لمّ الشمل وعودة المُهجّرين"، في إطار مصالحة وطنية شاملة.

ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإبقاء على مرتزقتها في البلاد، رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، والقرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويقضي الاتفاق الذي وقّعته لجنة "5+5" العسكرية الليبية 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في جنيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يومًا من الاتفاق.

وفي وقتٍ سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن هناك إجماعًا ليبيًّا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد، وأكد أن هذا البلد "ليبيا" ما زال مليئًا بالوجود الخارجي غير المرغوب، ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقتٍ ممكن.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 25 آذار/ مارس الماضي أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاءهم غير مقبول.

(د ع)