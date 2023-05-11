دعوات لتوحيد الصفوف والتكاتف من أجل إفشال العزلة

مع اقتراب الانتخابات التركية، شددت دولة الاحتلال التركي من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وصعدت من هجماتها على شمال وشرق سوريا، وعلى مناطق الدفاع المشروع، وسط صمت دولي.

اتحادات شبابية في شمال وشرق سوريا، ترى في هذه السياسة محاولة من سلطات حزب العدالة والتنمية للاستفادة منها في دعايتها الانتخابية، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقبلة، المقرر اجرائها في الـ14 من إيار/مايو الجاري.

عضو لجنة الشبيبة بمجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، محمد علي، أكد على ضرورة استمرار النضال وتوحيد الصفوف لمواجهة السياسة التركية، وقال في ذلك: "سنقف وقفة تضامنية ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية".

وأضاف "بسبب نجاح مشروع شمال وشرق سوريا الديمقراطي تكثف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطقنا بهدف القضاء على إرادتنا، لكن هذا محال، وسنستمر بتطبيق مشروعنا حتى تحقيق النصر".

بدوره، قال الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية بريف دير الزور الغربي، مالك العواد "نرفض العزلة التي يفرضها النظام التركي على القائد أوجلان في سجن إمرالي؛ لأنه طالب بحرية الشعوب المضطهدة".

وتابع أيضاً "نحن شبيبة ريف دير الزور الغربي، سنكثف جهودنا حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، في ريف دير الزور الغربي، سهى السعيد، قالت "سنكثف جهودنا حتى ينال القائد حريته الجسدية. وباسم المرأة الشابة والشبيبة الثورية في دير الزور وشمال شرق سوريا نطالب المنظمات الدولية بالتحرك الفوري ومراقبة ما يحصل في سجن إمرالي".

وأكدت "لن نوفر أي جهد في سبيل المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، وسنحث كل أبناء المنطقة على المطالبة بها؛ لأننا حررنا أرضنا من الإرهاب بفضل فكره".

من جانبه، استنكر عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الغربي، علي الخالد، صمت منظمات حقوق الإنسان حيال قضية القائد عبد الله أوجلان، وقال "لم تصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية أي بيان بخصوص العزلة المفروضة على القائد أوجلان".

وأنهى حديقة بالقول: "نقول لأردوغان إننا شبيبة شمال وشرق سوريا سننتصر بإرادتنا وسنحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان مهما كلفنا الأمر".

(خ)

ANHA