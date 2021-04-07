دعوات لتشديد الإجراءات ومطالب بالتقيد بالتعليمات الصحية في ظل الانتشار الواسع لكورونا

مع دخول الحظر الجزئي حيّز التنفيذ في منطقة ديرك بمقاطعة قامشلو، كثّفت خليّة الأزمة دورياتها ضمن المدينة والأسواق، وتقوم بإرشاد الأهالي إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد أثناء تجوّلهم في السوق لشراء حاجياتهم.

المؤسسات التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل (الأفران والمشافي والنقاط الطبية والهلال الأحمر) تحثّ المواطنين على الحفاظ على التباعد وضرورة ارتداء الكمامات، وخاصةً في الفرن الرئيس والمشافي والنقاط الطبية.

وبدورها، تمنع قوى الأمن الداخلي وقوات النجدة السائقين والأهالي من الدخول والخروج من المدينة، في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من بينها ارتداء الكمامات.

حملات التوعية

الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك، محمد عبد الرحيم، صرّح لوكالتنا، أنّه "وبعد إصدار قرار الحظر الجزئي، اجتمعت خليّة الأزمة في مجلس منطقة ديرك لحثّ الأهالي على الالتزام بالقرارات، حفاظًا على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا".

وأشار عبد الرحيم إلى أنّ "حملات التوعية سارية على قدم وساق، وفي حال لزم الأمر سيتم تعقيم المراكز والمؤسسات، مُضيفًا أنّ المطلوب من الأهالي عدم التجمّع في الخيم والأعراس، وضرورة الالتزام بالقوانين المتعلّقة بالحظر الجزئي".

ونوّه عبد الرحيم إلى أنّ "غالبية الأهالي يلتزمون بقرارات الحظر، من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد أثناء شراء حاجاتهم".

استهانة

وبدوره قال المواطن عبد الله حمزة: إنّ استهانة الأهالي بالفيروس وعدم التزامهم بالتدابير الوقائية، ساهم في نشره في المنطقة، مبيّنًا أنّ الإجراءات المتّخذة غير كافية.

تكثيف الإرشادات

وأشار إلى ضرورة تكثيف الإرشادات الوقائية والتوعية بمخاطر الفيروس، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية والكومينات، وخاصةً مع زيادة عدد حالات الإصابة في المنطقة.

تشديد الإجراءات

واختتم حمزة بالقول: "المطلوب هو تشديد الإجراءات، وإغلاق السوق في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، كون الساعة الرابعة يتم إغلاق السوق بشكل اعتيادي، لذا يجب تشديد الإجراءات بشكلٍ مكثّف".

هذا وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أصدرت بيانًا بتاريخ 3 نيسان الجاري، أعلنت فيه فرض الحظر الكلّي في مدن "قامشلو والحسكة والرقّة"، والجزئي في بقية مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في إطار تدابيرها لمواجهة فيروس كورونا.

هذا ومن المقرّر أن يستمر قرار الحظر الذي أعلنته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لغاية 12/4/2021.

(م ح)

ANHA