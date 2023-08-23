دعوات لتصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

وسط استمرار العزلة المشددة، تعرض القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي مؤخراً للتهديد عبر سلسلة رسائل، الأمر الذي أثار سخط الأوساط الشعبية والمجتمعية

أهالي شمال وشرق سوريا استنكروا العزلة ودعوا إلى تصعيد النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان

المواطنة سوريا حبش نوّهت إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان طالت كثيراً: "منذ آذار عام 2021 لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان. القائد آبو يمثل شعوب العالم. لذلك أوجه النداء إلى كافة شعوب العالم بالنضال من أجل حريته".

المواطنة ياسمين مسلم من المكون العربي تطرقت أيضاً إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "يسعون عبر العزلة المشددة إلى كسر إرادتنا، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، لأننا نسير على فكر القائد آبو. وسوف نعمل على نشر فكره وفلسفته بين الشعب بشكل أكبر".

المواطن شيخو إبراهيم قال إن الدولة التركية تمارس سياسة العزلة على القائد عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً، إلا هذه السياسة لا تستطيع كسر إرادة القائد.

ودعا شيخو المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لإيقاف سياسات الحرب الخاصة التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان. كما دعا كافة الشعوب لتصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

بدورها، أكدت إلهام شيخو على ضرورة تصعيد النضال ضد السياسات التي تمارس ضد القائد عبد الله أوجلان، "من خلال الالتفاف حول أفكار القائد".

وطالبت جميع الشعوب بالنضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.أما الرئيسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا دلال خليل، فقد نوّهت إلى أن العزلة المفروضة في إمرالي منافية للحقوق.

ونوّهت إلى أن القائد عبد الله أوجلان يخوض مقاومة كبيرة ضد النظام السلطوي، ويضع الحلول لقضايا المجتمع، وأضافت: "باسم مؤتمر الإسلام الديمقراطي نؤمن أن سبل الحل التي يضعها القائد عبد الله أوجلان هي مهمة من أجل حل القضايا".

وأشارت إلى أن جميع المعلومات عن القائد عبد الله أوجلان مقطوعة منذ عامين، وقالت" العزلة التي تفرض الآن في إمرالي هي عزلة على الشعوب المطالبة بالحرية. الدولة التركية تسعى من خلال العزلة، إلى إبعاد القائد عن الشعب والمجتمع، لذلك تسعى إلى تشديد العزلة".

وتحدثت دلال خليل عن النشاطات المناهضة للعزلة والتي تنظم في شمال وشرق سوريا وجمع أكثر من 3 ملايين توقيع وإرسالها إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. كما دعت إلى تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

ANHA