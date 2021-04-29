دعوات لتصعيد النضال لإنهاء العزلة على القائد

صرحت المحكمة الدستورية التركية في الـ 19 من نيسان الجاري أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي شرعية وحقوقية.

وشجب كل من الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك محمد عبد الرحيم، والرئيس المشترك لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة قرار المحكمة الدستورية، مؤكدين أن تركيا تتحدث عن القوانين ولكنها لا تطبقها.

وأشار عبد الرحيم إلى أن القائد عبد الله أوجلان يمثل شعبًا، وهو مفكر وفيلسوف يعيش ظروفًا إنسانية صعبة في ظل العزلة المفروضة عليه، فالعزلة على القائد هي عزلة على الأفكار ومشروع الحرية والديمقراطية لجميع المكونات التي آمنت بفكره وفلسفته".

وتابع عبد الرحيم: "إن الدولة التركية تتحدث باسم القوانين والديمقراطية، إلا أنها لديها قوانين لكنها تنتهكها فأي قانون تركي يتيح لتركيا تطبيق العزلة".

وفي نهاية حديثة استنكر الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك، محمد عبد الرحيم، قرار المحكمة الدستورية قائلًا: "نرفضه جملة وتفصيلًا وبكل الأساليب" داعيًا إلى متابعة مسيرة القائد النضالية.

'لا يوجد أساس قانوني للبيان الصادر'

الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، شاهين لالي، أكد أن تركيا تخرق القوانين وتنتهك الحقوق وتشرعن تصرفاتها وسلوكياتها اللاقانونية، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والعهود الدولية.

وأكد لالي "البيان الصادر عن المحكمة الدستورية ليس له أي أساس قانوني، هو فقط لإرضاء حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، اللذين يعانيان من اضطرابات داخلية وتدهور اقتصادي، فالقرار الصادر هو قرار سياسي وليس قانونيًّا".

وأشار لالي إلى أن "الدولة التركية تخالف دستورها وقوانينها، وأن المواد النظرية الواردة في دستورها شيء وتنفيذها شيء آخر، فهي تطبق فقط ما فيه منفعتها، وتسخر القضاء والسلطة القضائية لخدمة حزب العدالة والتنمية. الحزب الحاكم في تركيا لا يحترم الحقوق ويرتكب الانتهاكات التي تفقده شرعيته الدولية، ولكن بكل أسف لا يوجد أي رادع لها عن تصرفاتها وسلوكها المخيف والمريب في المنطقة".

وناشد شاهين لالي جميع المحامين تصعيد نضالهم الحقوقي لكسر العزلة المفروضة على القائد، مؤكدًا أن كسر العزلة واجب على جميع المحامين.

(م ح)

ANHA