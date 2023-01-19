دعوات لتمتين الصفوف بوجه داعش وتركيا في ذكرى الهجوم على عفرين وسجن الصناعة

يصادف يوم غد الجمعة الذكرى السنوية الـ 5 للهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، والذكرى السنوية الأولى لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

بهذا الصدد أدلت منسقية الأحزاب السياسية في مقاطعة الشهباء، واتحاد الإيزيديين في حلب، واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، ومجلس عوائل الشهداء، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة ببيانات منددة بالهجوم الاحتلالي.

الشهباء

تجمع العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية في مقاطعة الشهباء، اليوم الخميس، أمام صالة آخين ولات في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، رافعين أعلامهم وصور شهداء مقاومة العصر، ويافطة كتب عليها باللغة العربية "ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، عفرين كرامتنا نحن فدائيون من أجل عفرين".

وأشار البيان الذي قرئ باللغتين الكردية والعربية في مستهله إلى جرائم دولة الاحتلال التركي في عفرين من الخطف والقتل والتعذيب والسلب والسرقة وقطع أشجار الزيتون والاستيلاء على المنازل والأراضي "بحجج ملفقة بحق من تبقى فيها من سكانها الكرد بهدف تهجيرهم وطردهم منها".

وأكد أن دولة الاحتلال التركي عمدت إلى تغيير التركيبة السكانية في عفرين المحتلة من خلال تهجير ما يزيد عن 350 ألف مواطن وتوطين أكثر من 400 ألف مستوطن من مختلف المناطق السورية.

موضحاً أن دولة الاحتلال تهدف إلى تحقيق حلم العنصريين الأتراك في "العثمانية الجديدة" للقضاء على إرادة أهالي عفرين المتشبثين بأرضهم.

وفي ختام بيانها تعهدت منسقية الأحزاب السياسية بالاستمرار في فضح سياسات دولة الاحتلال التركي، وتحقيق سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

بيان مشترك

في السياق أدلى اتحاد الإيزيديين في حلب واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا ببيان مشترك قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين، يلدز ماركو، أمام مكتب الاتحاد في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وبتنظيم من مجلس عوائل الشهداء واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا واتحاد الإيزيديين في مقاطعة عفرين، قرئ البيان نفسه في مقاطعة الشهباء باللغتين الكردية والعربية من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء دلوفان علو وعضوة اتحاد الإيزيديين أوهين رعبكي على التوالي، في ساحة مخيم سردم التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

في مستهله أشار البيان إلى أن عفرين كانت مقصداً لكل مكونات سوريا قبيل احتلالها، إذ استضافت 400 ألف سوري هربوا من الحرب في مناطقهم.

ولفت البيان إلى جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته ومخطط التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة، وقال إن الاحتلال يغيّر هوية المنطقة التاريخية والديموغرافية عبر تهجير سكانها قسراً ومحو الصبغة الكردية عنها وتغيير الهوية الدينية في القرى الإيزيدية، وبناء جوامع فيها وتدمير وتخريب المزارات الإيزيدية، "حتى قبور أجدادنا لم تسلم من رجسهم، فمنذ حوالي الشهر وفي ليلة (عيد إيزي) وفي قرية باصوفان من ناحية شيروا تحديداً دمروا شواهد قبور آبائنا وأجدادنا".

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

كما أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، بياناً كتابياً وصلتنا نسخة عنه

أشار البيان إلى أنه يصادف يوم غد الجمعة (20 كانون الثاني الجاري) الذكرى السنوية الخامسة لبدء الهجوم الاحتلالي على مدينة عفرين. ونوه إلى تزامن "هذه الذكرى الأليمة مع أحداث سجن الصناعة في الحسكة".

وأكد أن دولة الاحتلال التركي ماضية في سياستها العدوانية، لا سيما تجاه المرأة الكردية التي كسرت شوكة داعش.

دعا مجلس المرأة في ختام بيانه شعوب شمال وشرق سوريا والحركات والتنظيمات النسائية للتكاتف والتعاون للوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي، كما دعا القوى الدولية للضغط على الدولة التركية لإنهاء احتلالها لكافة الأراضي السورية.

عامودا

أدلت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، اليوم الخميس، ببيان، بحضور عضوات من المنسقية، والمجلسين التشريعي والتنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، وعضوات مجلس العدالة الاجتماعية.

نوه البيان الذي قرأته الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة في إقليم الجزيرة، ولاء علي، أمام مبنى المجلس التنفيذي بناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، "مع اقتراب أي حدث مهم في تاريخ المنطقة تقوم الدولة التركية بهجمات لاحتلال مدننا".

وقال: "مع ذكرى تأسيس الإدارات الذاتية في الأقاليم قامت الفاشية التركية في 20 كانون الثاني 2018، بشن هجمات على مدينة الزيتون عفرين الصمود"، وأشار إلى أن هذه الهجمات لاقت مقاومة شعبية تاريخية لم يشهد لها مثيل دامت 58 يوماً.

وتابع البيان أنه "وفي الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال عفرين قام تنظيم داعش الإرهابي، بالهجوم على سجن الصناعة الذي يحوي معتقلي داعش، كمحاولة لتحرير آلاف الإرهابيين المعتقلين وإعادة إحياء هذا التنظيم الذي تم إنهاء وجوده جغرافياً على يد أبناء وبنات هذا الوطن".

واستذكر البيان شهداء مقاومة العصر وحملة مطرقة الشعوب الـ 121 الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على المنطقة من مرتزقة داعش وداعميه.

وحيا صمود "شعبنا المهجر في عفرين الذي مازال يناضل داخل مناطقنا المحتلة" مؤكداً "تحرير مناطقنا هي استراتيجية عملنا وسيكون هذا التحرير بإرادة وإدارة المرأة"

(كروب/م)

ANHA