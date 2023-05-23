دعوات للتضامن مع أهالي مخيم مخمور

يحاول الجيش العراقي، منذ 20 أيار الجاري، إحاطة مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي"، بالأسلاك الشائكة ووضع أبراج حوله، عبر محاصرة المخيم بالمئات من قوات الجيش والمصفحات العسكرية.

تنديداً بهذه الممارسات، أدلى مهجّرو مخيم كري سبي ببيان، قرئ من قبل الإداري في المخيم علي العبو، وحضره العشرات من قاطني المخيم.

أدان بيان المهجّرين: "الممارسات اللا أخلاقية بحق لاجئي مخيم مخمور"، وأكدوا أنها: "تنفيذ للأجندات التركية بمعاداة اللاجئين".

وعبّر مهجرو كري سبي عن دعهم ومساندتهم لمقاومة قاطني مخيم مخمور في وجه الممارسات الهادفة إلى تضييق الخناق عليهم. ودعوا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية الوقوف على هذه الانتهاكات وإيقاف هذه الممارسات وحماية قاطني المخيم.

وشدد البيان على ضرورة ألا تنجر الحكومة العراقية وراء سياسات الدولة التركية بالتضييق على اللاجئين في المخيمات.

في السياق ذاته، أدلى مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الطبقة، ببيان للرأي العام، قرأته الإدارية في مكتب تجمّع نساء زنوبيا، ماجدة الكريم، بحضور العشرات من نساء المدينة، وعضوات في المؤسسات المدنية وحزب سوريا المستقبل.

وأوضح البيان: "منذ أكثر من ثلاثة عقود، ونتيجة السياسات الإجرامية للدولة التركية، هُجّر قاطنو مخيم مخمور قسراً من منازلهم في باكور كردستان وتركيا؛ بعد تعرضهم لكافة أشكال القمع ومحاولات الإبادة عبر حرق قراهم من قبل الجيش التركي".

وأكد البيان: "اليوم تتكرر مأساتهم في فرض الجيش العراقي حصار خانق عليهم، متسلحاً بآليات ومعدات عسكرية ثقيلة، محاولاً بناء سياج شائك يحوّل المخيم إلى سجن مفتوح، يسمح لكل من يشاء أن يمارس انتهاكاته وهجماته عليهم".

وأضاف البيان: "لقد أثبت أهالي مخمور قدرتهم وجدارتهم على حماية وجودهم وكيانهم، والتاريخ لا ينسى وقفتهم البطولية أمام إرهاب مرتزقة داعش الذين أرادوا النيل منهم، لكنهم هزموا على يد قوات الحماية الذاتية وقوات الكريلا".

وطالب البيان القوى الدولية والأمم المتحدة بالالتزام بواجب حماية اللاجئين من الهجمات التي تُرتكب بحقهم ورفع الحصار عنهم".

ودعا البيان العالم إلى التضامن مع أهالي مخيم مخمور ورفع الصوت عالياً في وجه المؤامرة التي تحيكها الدولة التركية".

(كروب/ل م)

ANHA