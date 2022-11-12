دعوات للمشاركة الفعالة في مظاهرة إقليم الجزيرة للتنديد باستخدام الكيماوي

يستعد أهالي إقليم الجزيرة للخروج في مظاهرة جماهيرية حاشدة، تنديداً بالهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي، حيث أصدرت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، بياناً، بتاريخ 10/11/2022، دعت فيه أهالي إقليم الجزيرة والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى المشاركة بزخم في المظاهرة التي ستنظم يوم الأحد المقبل 13 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة".

وعن هذه المظاهرة، قالت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لشمال وشرق سوريا، آهين علي "سيكون موقفنا من هذه الهجمات صارماً، لن ندع الاحتلال التركي يصل إلى مبتغاه".

طالبت آهين في ختام حديثها "شعب المنطقة والأحزاب السياسية والتنظيمات والمؤسسات المدنية بالانضمام إلى المظاهرة "لإيصال رسالة شعب شمال وشرق سوريا المكللة بحرب الشعب الثورية إلى الكريلا، وإثبات أن "الكريلا هو الشعب والشعب هو الكريلا " للعالم أجمع".

من جانبها، قالت عضوة منسقية المرأة الشابة في روج آفا، ريم دادا "الكريلا هم أبناء وبنات هذا الشعب ويقاومون نيابة عن كافة الشعوب ويحمونها من الإبادة، متسلحين بفكر القائد أوجلان، واستشهادهم بالأسلحة الكيماوية ألم كبير للإنسانية، ويجب على الإنسانية في هذه المرحلة الحساسة والطارئة من تاريخ الشعوب أن تكون صاحبة موقف، كما يجب أن نقف إلى جانب قواتنا ونشجب جرائم الدولة التركية".

أشارت ريم إلى " التحرك والنضال وفق روح المرحلة الحساسة، وحسب فكر القائد أوجلان والانتقام لشهدائنا"، ودعت في ختام حديثها، "مكونات شمال وشرق سوريا وخاصة المرأة الشابة والشبيبة، إلى الانضمام بزخم إلى المظاهرة".

بدورها، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، شاها خليل، إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الكريلا " جميع الدول شريكة مع المحتل التركي في إراقة دماء أبنائنا، وصمتها وصمة عار على جبينها، وعليها توضيح موقفها حيال انتهاكات المحتل التركي بحق شعبنا وأطفالنا وأبنائنا في جبال كردستان".

طالبت شاها الشعب في إقليم الجزيرة بالانضمام إلى المظاهرة في 13 الشهر الجاري "للتنديد بممارسات المحتل التركي واستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا، والوقوف في وجه الصمت الدولي، ومساندة قوات الكريلا".

(كروب/ ل م)

ANHA