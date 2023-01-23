دعوات للمشاركة الفعالة في حملة جمع التواقيع لكسر العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان

أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، يوم أمس الأحد، حملة لجمع التواقيع تحت شعار " شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له"، وذلك لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وتهيئة الفرص للقائه بعائلته ومحاميه.

الحملة بدأت عبر إرسال رسالة إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) باسم شعوب شمال وشرق سوريا حول الانتهاكات القانونية للدولة التركية الفاشية بحق القائد أوجلان.

وأطلقت الحملة مع حلول الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، حيث ستستمر لغاية يوم 15 شباط المقبل على مستوى مدن وبلدات ونواحي روج آفا وشمال وشرق سوريا.

آلية جمع التواقيع

الحملة بدأت ابتداءً من، يوم أمس الأحد، من مناطق إقليم الجزيرة، إذ أوضحت عضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، بروين يوسف، أن آلية جمع التواقيع ستكون عبر تشكيل لجان من عضوات وأعضاء المبادرة على مستوى القرى والبلدات والمدن وزيارة المنازل والمؤسسات لجمع أكبر عدد من التواقيع بشكل ديمقراطي عبر الكومنيات والمجالس.

ويجري برتوكول وفق جمع التواقيع عبر وثيقة يرد فيها كل من (الاسم والكنية، والمدينة، والتوقيع بخط اليد).

حان وقت الحرية الجسدية

عن أهداف إطلاق الحملة، بيّنت عضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بروين يوسف: "لنتمكن من إيصال صوتنا ومطالبنا إلى لجنة مناهضة التعذيب للقيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية لتحرير القائد أوجلان جسدياً، وتهيئة الفرص للقاء بمحاميه وذويه وإزالة العزلة المشددة، فقد حان الوقت لنعيش مع قائدنا جسدياً".

ويشارك في حملة جمع التواقيع لرفع العزلة المشددة عن القائد عبدالله أوجلان، ممثلون عن كل مكونات شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان وأرمن.

بروين يوسف، دعت كل شعوب شمال وشرق سوريا وجميع المؤسسات والتنظيمات والحركات في المنطقة للانضمام إلى حملة جمع التواقيع، "لكسر الصمت الدولي وإنهاء اللاعدالة بحق القائد أوجلان".

فيما من المقرر، أن يتم تسليم وثيقة التواقيع بعد الانتهاء من جمعها إلى المبادر السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وستقوم بدورها برفعها للجنة مناهضة التعذيب (CPT).

(سـ)

ANHA