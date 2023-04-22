دعوات للخروج بتظاهرة في كري سبي رفضاً للتقارب بين دمشق والاحتلال التركي

ووفق مصادر نقل عنها مراسلنا، فأن التظاهرة من المقرر أن تنطلق في الساعة 16.00 ، من دوار البلدية وسط مدينة كري سبي.

وتأتي هذه التظاهرة بالتزامن مع تظاهرات أخرى في المناطق السورية التي تحتلها تركية رفضاً لتقارب حكومة دمشق والاحتلال التركي، في وقت تتسارع فيه الخطوات العربية تجاه سورية بشكل لافت في مؤشر لعودة دمشق الجامعة العربية.

وخلال شهر كانون الأول الماضي تعرض رئيس ما يسمى "الائتلاف الوطني" ، سالم المسلط، للضرب والطرد، خلال المظاهرات التي شهدتها بلدة إعزاز ، تنديدا بتصريحات باركت التقارب.

(سـ)

ANHA