دعوات لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا وسط استمرار الجرائم التركية

بعد اجتماع سوتشي الذي عُقد في 5 آب الجاري، بين رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين، صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، مستخدمة الطائرات المسيّرات، مستهدفة القرى الآمنة على طول الحدود.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا أهالي ناحية تل تمر، الذين عبّروا عن استنكارهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وطالبوا بفرض حظر على شمال وشرق سوريا.

المحلل السياسي رضوان خلف، من أهالي ناحية تل تمر قال "صمت روسيا التي دخلت المنطقة كضامنة إزاء هجمات دولة الاحتلال التركي، دليل على شراكتها لها، والهدف إضعاف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والحصول على مكاسب وتنازلات".

مضيفاً "هدف دولة الاحتلال التركي هو تطبيق "الميثاق الملّي"، باحتلال المناطق من الموصل إلى حلب، بذريعة حماية "أمنها القومي".

مؤكداً "الإدارة الذاتية هي ضربة موجعة للاحتلال التركي؛ لأنها تأسست على مبدأ أخوة الشعوب والتعايش السلمي والأمة الديمقراطية، وهذا ما لم يرُق له".

وأشار في حديثه "بعد الاجتماع الذي عُقد بين رئيس دولة الاحتلال التركي والرئيس الروسي في سوتشي، كثفت تركيا من هجماتها على مناطقنا عبر الطيران المسيّر".

طالب رضوان خلف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، ووضع حد للطيران المسيّر الذي يستهدف المواطنين الآمنين.

من جهتها، قالت زهرة عبد الله محمد "تستخدم دولة الاحتلال التركي أكثر الأساليب وحشية ضد مناطقنا، ومنها استهداف السيارات المدنية بالطائرات المسيّرة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهجير أهلها واحتلالها، كل ذلك لإعادة حلمه في بناء الدولة العثمانية من جديد".

مضيفة "نفتخر ونعتز بأهلنا في ناحية زركان الذين تمسكوا بأرضهم وأبوا تركها، على الرغم من الاستهدافات المباشرة لهم".

وطالبت الدول التي تُعنى بالملف السوري، إيقاف هجمات الطائرات المسيّرة التابعة للاحتلال التركي التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تهجير الأهالي، مشددة "نحن أهالي تل تمر باقون وصامدون في وجه الاحتلال ومرتزقته".

أما رمو حيدر فقال "نحن أهالي ناحية تل تمر، نرفع أصواتنا للأمم المتحدة، ونطالب بوقف هذا الطيران المسيّر الذي يستهدف المواطنين بشكل مباشر".

وأضاف "ندين ونستنكر هذه الهجمات التي تطال شعبنا المسالم، ونطالب المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

(ل م)

ANHA