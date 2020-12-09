دعوات لعدم شراء الزيت الذي تسرقه تركيا من أهالي عفرين

وبحسب منظّمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، فإنّه بعد قيام جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بسرقة ونهب صفائح الزّيت من أهالي عفرين، يقوم عبر التجّار الأتراك بتجميع الزّيت في عفرين تمهيداً لنقله إلى تركيّا، ومن ثمّ تصديره إلى الدّول الأوروبّية وأميركا.

وأكّدت المنظّمة أنّ 90 ألف طن من زيت الزيتون العفرينيّ يتمّ تسويقه إلى الولايات المتحدة عبر ممثّلي الائتمان الزّراع التّركيّ وغرفة تجارة وزراعة أنطاكيا.

هذا وعلّق نائب الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لإقليم عفرين إسرافيل مصطفى على سرقة زيت الزّيتون في عفرين، حيث قال: "ما قامت به الدّولة التركية وتقوم به ليست بجرائم جديدة، فما قامت به في الفترة الأخيرة من استيلاء على زيت الزّيتون العائد لأهالي عفرين المدنيّين جريمة بحقّ الإنسانية، حيث يعتبر الاستيلاء على الزّيت سرقة وسلب بعنف من الأهالي، لأنّها تفعل ذلك من دون رضا الأهالي".

وتابع مصطفى: "يمارس المحتل التركي تلك الأفعال على مرأى من العالم والمجتمع الإنساني والدولي، كم أنّ شراء هذا الزّيت من قبل الدول الغربية أو المجتمعات الخارجية يعتبر شراء محصول مسروق، ووفقاً للقوانين الدولية يعُاقب كل من يقوم بشراء ما هو مسروق".

وناشد مصطفى في ختام حديثه جميع المنظّمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن الدولي بالتدخّل لإيقاف انتهاكات المحتلّ التّركيّ ومرتزقه بحقّ أهالي عفرين العزّل.

(إ)

ANHA