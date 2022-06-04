دعوات جديدة للخروج في مظاهرات مناهضة لدولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة

قالت المصادر أن الأهالي في المناطق المحتلة، يتحضرون للخروج في تظاهرات واحتجاجات عارمة في المناطق المحتلة، وخاصة في مركز مدينة عفرين وناحية جندريسه، ضد سياسات الاحتلال التركي، والمطالبة بخروج الاحتلال من الأراضي السورية.

وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال التركي، قد أقدمت مساء الجمعة، على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين خرجوا رفضاً لسياسات الاحتلال في جميع المناطق المحتلة في الشمال السوري، قتل وأصيب على إثره العشرات.

هذا وتسود المناطق المحتلة، ابتداءً من مدينة الباب وحتى مقاطعة عفرين المحتلة ونواحيها، حالة من الفوضى والفلتان الأمني، وسط استنفار أمني قبل جيش الاحتلال التركي، على خلفية المظاهرات المناهضة للاحتلال.

(ج س/ س ر)

ANHA