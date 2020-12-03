دعوات إلى وضع الإخوان في قائمة الإرهاب

ودعا السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، من خلال تقديم مشروع قانون أمام الكونغرس، الأربعاء، إلى وضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب.

وقال كروز: "إن التنظيم مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له"، مؤكدًا على مواصلة العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تموّل الإرهاب.

وأوضح كروز أن تقديم القانون أمام الكونغرس يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد المجموعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.

وأضاف: "خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي، منذ فترة طويلة، إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في الشرق الأوسط".

وعدّت مؤخرًا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.

(د أ)