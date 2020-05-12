دعوات إلى تغليب لغة العقل والحوار لتجاوز الأمور العالقة في زيني ورتي

استمرار التّوتّر بين القوى الكردستانيّة في منطقة زيني ورتي في جنوب كردستان، يشكّل مصدر قلق للرّأي العام الكرديّ، خاصّة مع انتعاش الآمال بتحقيق الوحدة الكرديّة.

وبالصّدد أصدرت مجلس ناحية ديرك ومجموعة من مؤسّسات المجتمع المدنيّ، ومجلس ناحية جل آغا، بيانين، وصفوا فيه تطوّرات الأحداث في زيني ورتي بـ "بالحسّاسة والخطيرة".

"تشهد مناطق زيني ورتي الّتي تقع في نقطة التقاء مناطق وجود القوى الكردستانية الثلاث/ PKK،YNK،PDK، منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي تحشيد لقوّات الحزب الدّيمقراطيّ الكردستانيّ ممّا خلق معه حالة من اللااستقرار وزيادة احتمالات التصعيد والخلافات الكردستانية، ويمكن وصف هذه التطوّرات وفي هذه المرحلة الحسّاسة بأنّها خطيرة للغاية".

وتابع البيان: "تستوجب هذه المرحلة المهمّة بكلّ ما فيها أن يتمّ تغليب لغة العقل والتفاهم والسّموّ عن كلّ الخلافات، وعدم منح الفرصة للقوى المعادية وفي مقدّمتها الاحتلال التّركيّ لتحقيق أيّ مآرب لها ما بين القوى الكردستانية".

وناشد البيان: "جماهير شعبنا في باشور كردستان وعموم كردستان بإبداء مواقفهم والتحرّك لمنع حدوث أية خلافات "بما يخدم قضيتهم في هذه المرحلة المهمّة والحسّاسة واتّباع لغة الحوار لتجاوز عموم الأمور العالقة في زيني ورتي".

(كروب/ك)

ANHA