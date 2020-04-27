دعوات إلى الوحدة لمواجهة مخططات تركيا في القضاء على منجزات الكرد

حديث الأهالي جاء في لقاءات أجرتها مراسلة وكالة أنباء هاوار أثناء جولة في شوارع مدينة كوباني، وذلك رصدا للموقف الشعبي في هذه المدنية من الأحداث والتوترات الأخيرة بين القوى الكردستانية، وخاصة في زينه ورتي في جنوب كردستان.

ويقول المواطن مصطفى محمد بأنه "يجب على الكرد تعزيز الحوار السياسي فيما بينهم من أجل حل جميع المشاكل، وعدم إفساح المجال أمام الجهات الخارجية للتدخل في شؤون الكرد".

ودعا محمد الأحزاب الكردية إلى توحيد الصف الكردي لأن ذلك، بحسب تأكيده، هو الحل الوحيد لجميع المشاكل، والذي سيمكن الكرد من الوقوف صفا واحدا في وجه الأعداء.

وتعليقا على الأحداث في زينه ورتي، دعت مختلف شرائح وفئات المجتمع الكردي القوى الكردستانية إلى اتخاذ مبدأ الحوار لحل جميع المشاكل، وعدم الانجرار وراء مخططات الدول التي تعادي الشعب الكردي.

إذ يقول عثمان علي، وهو من أبناء مدينة كوباني، إن "أعداء الكرد يحاولون القضاء على الشعب الكردي بأكمله، وليس على حزب واحد، ولا يريدون الخير لنا، ويسعون إلى تفكيك الشعب الكردي".

وأضاف "يجب على الأحزاب الكردية أن تحل جميع المشاكل عن طريق الحوار السياسي والسلمي فيما بينها، كي لا تصبح أدوات في خدمة سياسات دول الخارج".

واتهمت جهات عدة، علقت على مجريات الأحداث في زينه ورتي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بافتعال الخلاف والتوتر هناك، وقال كثيرون بأن تحركات الحزب في تلك المنطقة تأتي لخدمة المصالح والخطط التركية.

بينما يرى قسم آخر بأن المخطط التركي الذي يجري تطبيقه في زينه ورتي، يهدف إلى افتعال اقتتال كردي-كردي، ثم النيل من مكتسبات الشعب الكردي في جنوب كردستان.

ودعا محمود كمال، وهو من كوباني، الأحزاب الكردية إلى توحيد صفوفها وتعزيز الحوار السياسي من أجل حل كل المشاكل العالقة، مؤكدا أنه لا يجوز السماح للجهات الخارجية بالتدخل في شؤون الكرد.

(ج)

ANHA