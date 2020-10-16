وفي قرار قدموه إلى الجمعية الوطنية، دعا النواب فرنسوا بوبوني (كتلة الحريات والأراضي) وغي تيسييه (الجمهوريون) الحكومة الفرنسية إلى "القيام بسرعة بالاعتراف بجمهورية "آرتساخ قره باغ" وإقامة علاقات دبلوماسية مع سلطاتها بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع".

ووقع النص نحو عشرين نائبًا معظمهم من الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام، وحزب الجمهوريين (يمين) والحركة الديموقراطية (وسط) ونائبة اشتراكية.

ويؤكد النص الذي تم تقديمه على "الضرورة المطلقة لحصول قره باغ على سيادتها الكاملة خارج أي إدارة أذربيجانية تحت طائلة القضاء على السكان الأرمن، داخل حدود نهائية تحدد في مفاوضات تعددية بمشاركة سلطات قره باغ".

كذلك يطلب النص "التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع يضمن الأمن الدائم للسكان المدنيين"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان مئات الأشخاص طالبوا في تظاهرة "الاعتراف بـ قره باغ"، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، بدعوة من مجلس تنسيق المنظمات الأرمنية في فرنسا الذي رحب بمبادرة النواب الفرنسيين.

في الإطار، دعا أكثر من 170 مسؤولًا منتخبًا بينهم رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو ورئيس حزب الجمهوريين في منطقة أوفيرن-رون-ألب لوران فوكييه، فرنسا إلى التخلي عن موقف الحياد الذي تتبناه حيال "الاعتداء الأذربيجاني على الأرمن" في قره باغ.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رفض دعوات برلمانيين فرنسيين إلى الوقوف في صف الأرمن في النزاع، مؤكدًا ضرورة أن تكون باريس "غير منحازة" بسبب وضعها كوسيط في الأزمة.

(ي م)