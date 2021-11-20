دعوات أميركية لخفض التوتر الروسي مع أوكرانيا وسيناتور يطالب بفرض عقوبات على موسكو

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية، مطالبة موسكو بخفض حدة التوتر مع أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "واشنطن عبّرت بشكل مباشر عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية لموسكو".

وأضافت ساكي، في تصريحات صحفية: "نواصل أيضاً إبداء قلقنا إزاء الأنشطة العسكرية الروسية واللغة الخشنة تجاه أوكرانيا، وندعو موسكو إلى خفض حدة التوتر"، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وتعارض أوكرانيا النشاط العسكري الروسي المتزايد قرب حدودها المشتركة مع روسيا التي تمتد لمسافة 1944 كيلومتراً.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، إن "روسيا لديها ما يقرب من 100 ألف جندي بالقرب من حدود بلاده"، مضيفاً: "لقد تبادلنا معلومات مع شركائنا الغربيين بشأن التحركات العسكرية الروسية على الحدود".

وفي السياق ذاته، طرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مينينديز، تعديلاً تشريعياً، يدعو إلى فرض عقوبات "مشددة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا".

ويطالب التعديل الرئيس الأميركي بحظر دخول الأراضي الأميركية على العسكريين الروس والموظفين في الاستخبارات الروسية، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن التعديل أيضاً عقوبات ضد بنوك ومؤسسات حكومية روسية وقطاع النفط والغاز وشركات استخراج الثروات الباطنية، بالإضافة إلى عقوبات تشمل الدين الحكومي الروسي.

(د ع)