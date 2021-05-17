دعوات أممية لوقف القتال بين إسرائيل وغزة... وواشنطن تعرقل

وعقد دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي ووزراء خارجية دول مسلمة اجتماعات طارئة للمطالبة بوقف إراقة دماء المدنيين في الوقت الذي نفذت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية أعنف هجوم بعد قرابة أسبوع من قصف حماس الصاروخي والغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب وكالة الاسوشيتد برس.

ولم يبد الرئيس جو بايدن أي إشارات على تصعيد الضغط العام على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار على الرغم من دعوات بعض الديمقراطيين لإدارة بايدن بالمشاركة بشكل أكبر.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في اجتماع طارئ رفيع المستوى لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة "تعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية" لوقف القتال.

ولكن مع تصاعد المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والذي وصل إلى أسوأ مستوياتها منذ 2014 وتزايد الاحتجاج الدولي، امتنعت إدارة بايدن - المصممة على إبعاد تركيز السياسة الخارجية الأميركية عن الشرق الأوسط وأفغانستان - حتى الآن عن انتقاد الجانب الإسرائيلي في القتال أو إرسال مبعوث رفيع المستوى إلى المنطقة، ولم تظهر النداءات التي وجهتها دول أخرى أي مؤشر على إحراز أي تقدم.

وحذرت ليندا توماس جرينفيلد من أن العودة إلى الصراع المسلح ستضع حل الدولتين المتفاوض عليه للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بعيد المنال. ومع ذلك، منعت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، حتى الآن أيامًا من الجهود التي تبذلها الصين والنرويج وتونس لحمل مجلس الأمن على إصدار بيان، بما في ذلك دعوة لوقف الأعمال العدائية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة عللت موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية.

وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع البيان يومي الإثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوًا في المجلس، ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأميركية إصداره.

(م ش)