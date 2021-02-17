دعمًا لسياستها الخارجية أميركا توافق على بيع معدّات عسكرية لمصر

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية قالت فيه إنها اتّخذت قراراً بالموافقة على بيع عسكري خارجي محتمل لحكومة مصر لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي (RAM) "بلوك2" ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار.

وأوضحت أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدّمت الشهادة المطلوبة لتبليغ الكونغرس بهذا البيع المحتمل.

وشدّدت وزارة الخارجية الأميركية على أن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولةٍ حليفةٍ رئيسة من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكةً استراتيجيةً مهمةً في الشرق الأوسط.

وتابعت: "ستدعم عملية البيع المقترحة سفن Fast Missile Craft التابعة للبحرية المصرية وستوفر قدرات دفاعية محسّنة بشكلٍ كبير للدفاع عن المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس".

هذا ولن تجد مصر صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة، لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل صواريخ RAM Block 1A التي تم شراؤها مسبقاً.

(ش ع)