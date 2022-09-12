دعماً لمواهب الفنانين.. لجنة الثقافة والفن تنظم معرضاً للفن التشكيلي في الحسكة

تحت عنوان "إبداع ولون" وبتنظيم من لجنة الثقافة والفن في مدينة الحسكة، افتتح اليوم، معرض للفن التشكيلي لأعمال الفنانة التشكيلية خزنة عبود، بمشاركة العشرات من أهالي مدينة الحسكة.

وضم المعرض العديد من "الأعمال اليدوية، ولوحات ومجسمات"، وصل عددها إلى 30 قطعة، عبرت فيها الفنانة التشكيلية عن المرأة، وعن تراث وتاريخ شمال وشرق سوريا، بينها "مجسمات للجامع القديم في الرقة، وبوابة عشتار، وأحصنة".

ووفق الفنانة التشكيلية خزنة عبود، فإن هذه الأعمال تعرض لأول مرة، وقالت لوكالتنا على هامش المعرض: " عملت على هذه الأعمال لـ 3 أشهر متواصلة، أردت من خلالها إظهار دور المرأة الفعال في جميع المجالات، ومدى قدرتها على القيام بأي شيء بإرادتها القوية وتغلبها على المصاعب التي تعترضها".

ولفتت خزنة العبود إلى الأدوات التي استخدمتها في أعمالها، وقالت: "استخدمت مواد أولية من كرتون وفلين وجرائد، والألوان التي استخدمتها ألوان أساسية قمت بتطبيقها ومزجها".

ومن المقرر أن ينتهي المعرض اليوم وفق لجنة الثقافة والفن في مدينة الحسكة.

(س س/أم)

ANHA