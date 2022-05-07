دعماً لمقاومة الكريلا في وجه هجمات الإبادة.. فعالية فنية وسط حي الشيخ مقصود في حلب

نظمت حركة الهلال الذهبي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، فعالية غنائية وراقصة؛ بهدف دعم مقاومة قوات الكريلا في مناطق آفاشين وزاب ومتينا، في وجه هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الكرد والكريلا منذ 17 شهر نيسان المنصرم.

أقيمت الفعالية في شارع الـ 15، أمام سوق الخضرة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بمشاركة حشد من الأهالي وعدد من أعضاء حركة الهلال الذهبي.

هذا ورفعت خلالها يافطات كتب عليها "لا لخيانة البرزاني"، "تركيا اخرجِ من كردستان".

وبدأت الفعالية بتقديم فرقة أزهار المستقبل للرقص عدداً من الرقصات الفلكلورية والعفرينية، على وقع الطبل والمزمار، وسط التصفيق وزغاريد الأهالي.

بعدها قدمت فرقة الشهيدة فجين التابعة لحركة الهلال الذهبي مقتطفات من أغان ثورية وأغان عن مقاومة زاب وأخرى عن المرأة.

(ع س/ل م)

ANHA