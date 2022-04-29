دعماً لمقاومة الكريلا.. فرقة جودي تستعد لإطلاق أغنية جديدة

تشن دولة الاحتلال التركي، منذ الـ 17 من نيسان الجاري هجوم إبادة ضد مناطق الدفاع المشروع بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يبدي مقاتلو ومقاتلات حزب العمال الكردستاني مقاومة شرسة ويخوضون حرب الكرامة بإمكانات بسيطة.

ودعماً لهذه المقاومة البطولية ولإذكاء الروح الثورية وتصعيد النضال أمام هجمات المحتلين والخونة، تستعد فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن لإطلاق أغنية جديدة تحت اسم "Ev êrîşa xedar" (هذا الهجوم الغادر) خلال الأسبوع الجاري.

ويعتبر الفن جبهة أساسية تضاف إلى الجبهات العسكرية والسياسية التي واجهت هجمات المحتلين على الشعوب المنتفضة أمام سياسات الإبادة والإنكار، وظهر أبطال هذه الجبهة بالكلمات والألحان والأداء منذ الساعات الأولى لاندلاع ثورة حركة حرية كردستان في الثمانينات.

ويشير كاتب وملحن الأغنية، شفان جزيري، إلى أن فكرة هذا العمل نشأت مع بدء هجمات دولة الاحتلال التركي الهمجية على مناطق الدفاع المشروع.

بيّن جزيري أن الأغنية تتألف من أربع مقاطع تشجب المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي وخاصة عدوان الدولة الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع وتدعم المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا.

كما أكد جزيري وقوفهم إلى جانب مقاومة الكريلا، مشدداً "على الجميع القيام بواجبهم في دعم ومساندة قوات الكريلا ضد الهجمات التي تستهدف الكرد في شخص الكريلا".

وبيّن "أن الدولة التركية الفاشية لم تتوقف يوماً عن عدائها للشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة من خلال عدوانها المستمر على الجغرافية الكردستانية"، داعياً إلى تصعيد النضال في وجه سياسات الإبادة".

أضاف جزيري "أهدي أغنيتي الجديدة إلى قوات الكريلا وشهداء حركة التحرر الكردستانية وجميع الشعوب التواقة إلى الحرية، معاهداً بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر".

هذا وتُعد فرقة جودي الموسيقية إحدى أكثر الفرق الفنية التي عملت لأكثر من 35 عاماً، على وقع ألحان الآلات الموسيقية الكردية، وحناجرها تصدح بأغانٍ تُحاكي النضال الوطني الكردي.

وتأسست فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، عام 1986 بعد عامين من قفزة 15 آب التاريخية، والتي كانت بداية الحرب على سياسات الإبادة الثقافية والنفسية التي فرضتها دولة الاحتلال التركي على الشعب الكردي.

(آ)

ANHA