دعماً لمقاومة الكريلا فعالية فنية في الحسكة

نظمت حركة الثقافة والفن في مدينة الحسكة فعالية فنية دعماً لمقاومة قوات الكريلا في مناطق آفاشين وزاب ومتينا، ضد هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأقيمت الفعالية في حديقة كاوا في حي المفتي في مدينة الحسكة، وشارك فيها العشرات من الأهالي.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى عضو حركة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة محمد جودي كلمة أدان فيها هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وأكد محمد جودي دعمهم ومساندتهم لمقاومة الكريلا في جبال كردستان وندد بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في هجماتها على الكريلا.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية قدمتها فرقة خابور التابعة لمركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة.