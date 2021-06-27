دعماً للقطاع الصّناعي في المنطقة..افتتاح معرض للآلات والماكينات الصناعيّة في قامشلو

افتتح اليوم عدد من التّجار معرضاً في مدينة قامشلو، لعرض آلات وماكينات خاصة بالتعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج الصناعية والطبية، نظراً للحاجة الملحة لأصحاب المعامل والمصانع لقطع الغيار والآلات الصناعية، وبهدف تنمية القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وضم المعرض آلات وماكينات خاصة بتعبئة البقوليات والحليب والزعتر والشراب البودرة، وكذلك المواد الطبية، بالإضافة إلى ماكينات خاصة بالتغليف، وطابعات يدوية ونصف آلية وآلية، وآلة شرنك سحب الهواء، وآلات لصنع المشروبات الباردة استوردت جميعها من الصين.

هذا وبحسب المسؤولين عن المعرض، فإنّهم بصدد استيراد ماكينات وزنية تتمتع بالدقة العالية والسرعة.

والجدير بالذكر أن هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة وبالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة، افتتحت معرضاً للمنتوجات المحلية في شمال وشرق سوريا في الـ 12 من الشهر الجاري، وشمل مدينتي قامشلو والحسكة، بهدف التشجيع على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في خطوة من شأنها تنمية القطاع الصناعي.

(ل- د/إ)

ANHA