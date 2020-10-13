دعماً للمواهب الناشئة... أمسيّة شعريّة لهواة الشّعر في حلب

وأقيمت الأمسية الشعريّة في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربيّ من حي الشيخ مقصود بحضور عدد من المثقّفين وممثّلين عن المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي كميران بلال، رحّب فيها بالحضور، وأثنى على دور جيل الشباب في العمل على تنمية مواهبه.

كما تطرّق كميران خلال حديثه إلى أهمية دعم المواهب الناشئة وحثّها على التطوّر للوصول إلى مبتغاها في إيصال الرسائل عبر لغة الشعر والأدب.

ومن ثمّ قدّم المشاركون في الأمسية وهم كل من ( كلجين قادر، شيرين داود، عيسى الأحمد، برفين علو، زوزان دهار، رنا ملحم، روجين بلال، سوزدل نبو، محمد الخطيب) قصائد شعرية كتبوها بأنفسهم باللّغتين العربية والكردية.

وكانت موضوعات القصائد الشعريّة عن الأوطان المسلوبة ومعاناة المهجّرين وأهمّية اللغة الأم واضطهاد المرأة والشوق والحنين المرافق للمغتربين، إضافة إلى أبيات صنّفت ضمن خانّة الحبّ ولوعة الفراق.

من جانبها أكّدت الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد لوكالتنا أنّ هدفهم الأساسي هو: "المضي قدماً في خطّة دعم المواهب وخاصة الفئة الشابّة، فإنّنا نحاول اكتشاف الشّخصيات التي ما زالت مجهولة لجذبها ودعمها عن قرب".

ونوّهت ليلى خالد: "بأنّهم على استعداد لدعم النتاجات الثقافية الصادرة عن الموهوبين في هذا المجال، ولو كانوا مبتدئين، لأنّ الشّعر أداة مخاطبة الرّوح لدوره الريادي في مخاطبة المشاعر الإنسانية".

أمّا المشاركة روجين بلال وهي معلّمة للغة الكردية، فأشارت إلى أنّها تجد في الشعر وسيلة لتوعية المجتمع فيما يخصّ المحافظة على الموروث الثقافي الذي تركته اللغة الكردية عبر مصطلحاتها العديدة.

(م ع/إ)

ANHA